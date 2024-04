Bolaños dice que "no hay nada" contra Begoña Gómez y acusa al PP de intentar "ensuciar"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños dice que "no hay nada" contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, después de las últimas informaciones que señalan que firmó cartas de recomendación a empresas que accedieron a fondos públicos y ve un intento de "ensuciar" por parte del Partido Popular. En declaraciones a los medios este miércoles desde la sede del Ministerio de Justicia tras reunirse con las asociaciones de fiscales, ha sido interrogado sobre si hay preocupación en el Ejecutivo ante las informaciones publicadas en los últimos días sobre la mujer de Sánchez. En la misma línea que hizo ayer en la sesión de control al Gobierno en el Senado ante una pregunta del PP, Bolaños ha recriminado que es "absolutamente miserable intentar ensuciar donde no hay nada". "No voy a contribuir en absoluto a nada que tenga que ver con una utilización tan miserable y que supera todas las líneas rojas como la que está haciendo el Partido Popular en ese supuesto", ha añadido. Bolaños ha hecho estas declaraciones después de que este mismo miércoles, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, abriese la puerta a llamar a declarar a Sánchez a la comisión de investigación sobre el caso Koldo que el PP impulsa en el Senado. Por el contrario no se plantea citar a Begoña Gómez al señalar que no es su estilo. COMISIONES DE INVESTIGACIÓN Bolaños también ha sido interrogado sobre la otra comisión de investigación, en este caso impulsada por el PSOE en el Congreso de los Diputados y si contemplan convocar a Feijóo y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El ministro ha evitado concretar al señalar que "quedan días por delante para responder a esa pregunta" y se ha limitado a poner en valor la comisión en la Cámara Baja ante la del Senado, que a su juicio solo pretende "ir contra el PSOE" generar "crispación y ruido" y "no esclarecer nada". Sin embargo sostiene que el PSOE pretende conocer los procedimientos de contratación que se llevaron a cabo durante la pandemia en todas las administraciones públicas, tanto las gobernadas por el PSOE como por el PP, porque quieren "saber la verdad" y mejorar estos procedimientos "si hubo alguna irregularidad". REPROBADO EN EL SENADO Finalmente, sobre la reprobación contra el propio Bolaños que debate este mismo miércoles la Cámara Alta, el ministro ha respondido señalando que a los 'populares' no les gusta que España crezca económicamente, genere más empleo o trabaje "por la convivencia" en Cataluña. "¿Qué le vamos a hacer?, vamos a seguir trabajando por los ciudadanos de este país, que es lo que nos importa a los miembros de este Gobierno", ha zanjado.