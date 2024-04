Aragonès sobre el 'no' del Gobierno a su propuesta de referéndum: "Mañana va a ser un 'sí"

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha afianzado su compromiso con una consulta sobre la independencia de Cataluña y ha asegurado este miércoles que la negativa del Gobierno central a su propuesta de referéndum "mañana va a ser un sí" si se sigue trabajando en este objetivo. "Ante un 'no' del Gobierno, más compromiso por mi parte, y vamos a seguir trabajando porque estoy convencido de que lo que hoy es un 'no', si somos capaces de aunar esfuerzos y voluntades de los catalanes, mañana va a ser un 'sí", ha expresado Aragonès en declaraciones a los medios tras visitar la Escola Arnau Berenguer de Palau d'Anglesola (Lleida). En este sentido, ha recordado: "Siempre nos han dicho que no y después han acabado diciendo que sí", haciendo referencia a lo que ocurrió con el traspaso de Rodalies y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como con la Ley de amnistía. Aún así, el presidente catalán ha desechado la idea de una vía unilateral alegando que para resolver el conflicto "se necesita un acuerdo de las dos partes". Asimismo, ha instado al PSOE a decir qué propuesta tiene para los ciudadanos de Cataluña, "porque es evidente que hay un conflicto de soberanía como así ha reconocido el propio Gobierno". Así, ha insistido en un referéndum acordado en el que se reconozcan y apliquen los resultados. CONTARÁ CON TORRENT SI DE ÉL DEPENDE Preguntado sobre si volverá a incluir en un futuro Govern al actual conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat y expresidente del Parlament, Roger Torrent, Aragonès ha afirmado que estará "encantado" de contar con él "para el equipo económico del Govern, para el equipo del ámbito de empresa y trabajo", si éste acepta, pese a que no está en las listas de ERC. "Si de mi depende estaré encantado de seguir contando con él en la próxima legislatura como conseller", ha asegurado antes de alabar una "trayectoria política muy destacada" y expresar que Torrent ha sido, a su juicio, muy buen presidente del Parlament y conseller. Preguntado por el resto de consellers que tampoco están en las listas de los republicanos, Aragonès ha señalado que el Govern tiene 14 Consellerias y "es lógico que no todas las personas que están al frente puedan seguir en la lista". Se ha mostrado satisfecho del trabajo realizado por su Govern y "de todos y cada uno de los consellers, independientemente de si participan como candidatos a diputados del Parlament o no".