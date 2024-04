Zapatero pide "negociar y acordar" con Cataluña y no referendos que "no solucionan": "El que pierde quiere revancha"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este martes que, en relación con la situación de Cataluña y su "singularidad en el conjunto del Estado español", lo que hay que hacer es "negociar y acordar", y no organizar referendos que "no solucionan" los conflictos, y tras los que "el que pierde quiere revancha". Así lo ha manifestado el también exsecretario general del PSOE en una atención a medios antes de impartir una conferencia en la Universidad de Málaga, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre la propuesta de referéndum de independencia en Cataluña que ha defendido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, esgrimiendo el artículo 92 de la Constitución española. Zapatero ha sostenido que "los mejores productos de la historia política son aquellos que son fruto de los acuerdos", y "es mejor resolver que decidir sobre los problemas", que "se resuelven con acuerdos", ha remarcado. De igual modo, ha advertido de que "siempre sucede" que quien "pierde" un referéndum "quiere la revancha", y al respecto ha aludido a los casos de Escocia o de Canadá, país americano donde "hubo dos referendos" que no sirvieron para resolver su situación, según ha sostenido. Un referéndum "no soluciona, prolonga" el conflicto, "es como una especie de incapacidad para hacer lo que hay que hacer, que es acordar, negociar y acordar", ha argumentado Zapatero antes de añadir que "lo que es Cataluña, su singularidad en el conjunto del Estado español y de la Unión Europea, es una tarea de generaciones, porque llevamos dos siglos", y "solamente será la democracia, alguna generación de la democracia, la que logre tener una perspectiva abierta". Finalmente, el expresidente socialista ha concluido citando al historiador José Álvarez Junco, para compartir con él que "no sólo es que una parte de Cataluña tenga un problema con España", sino que "también tenemos que hacer la autocrítica" desde el Estado y "pensar si hay una parte de España que tiene un problema con Cataluña", ha finalizado José Luis Rodríguez Zapatero.