Yolanda Díaz avanza que este mes cerrará la fecha para el viaje a Palestina, que hará con o sin apoyo de Exteriores

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "cumplirá su palabra" y viajará a territorio palestino, al apuntar que durante este mes cerrará una fecha concreta para esa visita, para pedir el apoyo del Ministerio de Exteriores "Si no contamos con ese apoyo (de Exteriores), lógicamente visitaremos igual (Palestina) y cumpliré con ese mandato", ha avanzado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press. Díaz ha desgranado que fue invitada por el antiguo homólogo palestino a la zona, como avanzó en el mes de febrero, pero que ahora ha habido un cambio en el ejecutivo de la Autoridad Palestina y, en consecuencia, durante abril cerrarán la fecha. En este punto, ha apostillado que el objeto de la visita, que prepara con "mucho mimo", será suscribir un memorandum de entendimiento con Palestina en materia laboral, sobre el que viene trabajando antes de las elecciones municipales del año pasado. No obstante, anteriormente ya manifestó que era un gesto importante que una vicepresidenta acudiera a la zona ante la situación que atraviesa el pueblo palestino. Mientras, Exteriores comentó durante estos meses que no preparaba ningún viaje de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo a Palestina. NO LE BASTA CON RECONOCER PALESTINA COMO ESTADO ANTES DE VERANO Por otro lado, Díaz ha reivindicado que Sumar ha empujado para que el reconocimiento Palestina como estado, pero que no les vale que se acometa antes del verano cuando debe hacerse de forma inmediata. "Lo que estamos viviendo en Palestina es una vulneración del derecho internacional. Están asesinando a miles de niños y seres humanos (...) Nosotras somos claras, no nos llega con que sea en verano, deberíamos de hacerlo ya con carácter inmediato", ha enfatizado. Con ello se refería a la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una gira por países árabes ha destacado que el reconocimiento del Estado palestino será antes del verano, pidiendo que esta medida se haga de forma urgente. También ha remarcado que no solamente hace falta este reconocimiento, que Sumar consuguió incorporar al acuerdo de gobierno de coalición con el PSOE, sino que hace falta "hacer más" ante la vulneración de la legalidad internacional por parte de Israel. "Paremos la barbarie ya", ha apostillado para demandar que, pese a que celebran este paso del Gobierno, quiere que la comunidad internacional se implique en lograr un alto el fuego en Gaza.