Yolanda Díaz asegura que el daño causado a Mónica Oltra es "irreparable" y que ha sufrido una "injusticia brutal"

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que el daño causado a la exvicrepresidenta de la Comunidad Valenciana Mónica Oltra es "irreparable", tanto en el plano político como personal, y que ha sufrido durante este tiempo una "injusticia brutal". Así lo ha trasladado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, tras confirmarse el archivo provisional de la causa judicial abierta por parte del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, al no apreciar delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. Díaz ha desgranado que se alegra por Oltra ante esta decisión judicial, a la que ya ha comunicado personalmente su apoyo, y que una vez más se ha demostrado que en política "no todos son iguales". "Se ha cometido ante una mujer que es impresionante en nuestro país una injusticia brutal. El daño hoy ya es irreparable, no hay manera de repararle el daño que se le ha causado y no solo hablo del daño político, que por supuesto, el daño emocional". Acto seguido, ha agregado que en "política no vale todo" y que todo lo que ha rodeado a la denuncia contra Mónica Oltra supone un "deterioro absoluto" de la democracia. Mientras y en rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario de Sumar. Íñigo Errejón, ha celebrado el archivo de la causa contra Oltra, consciente de que ha pasado momentos "extraordinariamente difíciles". También ha llamado a reflexionar, dado que el motivo de la querella contra ella tenía un objetivo político, no penal. "El daño está hecho (...) Cómo se resarce ahora", ha apostillado.