Unai Gómez: Los centrales del Mallorca, nivelón; Muriqi y Larin, unos animales a la contra

Ramón Orosa

Lezama (Bizkaia), 2 abr (EFE).- Ansioso ya por disputarla y tratando de evadirse durante la espera, Unai Gómez, uno de los últimos hallazgos de la cantera de Lezama, avanzó en una entrevista a EFE que tiene la intención de, en el rol que le asigne Ernesto Valverde, no dejarse nada en la final de la Copa del Rey que le espera al Athletic Club este sábado en La Cartuja. Pero, sobre todo, lo que quiere es "ganarla".

Aunque sabe que para ello tienen un obstáculo complicado en el Mallorca de Javier Aguirre, un equipo rocoso con "tres centrales que dan un nivelón", Antonio Raillo, Martin Valjent y José Copete -también Matija Nastasic-, y "dos animales" arriba, "(Vedat) Muriki y (Cyle) Larin", que te pueden destrozar a la contra.

Para superar a un rival "que irá con todo porque también se ha ganado jugar la final", el emergente jugador de Bermeo, recientemente internacional sub-21, confía en ese "punto extra de calidad" que cree que este año le da al Athletic su cuarteto mágico en ataque: "(Gorka) Guru(zeta), los hermanos Williams (Iñaki y Nico), en banda y Oihan (Sancet) en la media punta".

"A Guru parece que le entran todas, que está de dulce", avisó al equipo bermellón de cara a un partido que le gustaría ganar "no ya solo por el vestuario, que obviamente si, sino también por el club y por la afición, que llevamos -se incluye entre los aficionados- 40 años sin ganarla".

Pregunta: ¿Como se lleva la espera de la final?

Respuesta: Sobre todo con muchas ganas de que llegue y de estar ya en La Cartuja. Con mucha ilusión y también intentando evadirte un poco de todo lo que se habla, de lo que dice toda la gente, que es normal que esté con ganas y que hable. Pero nosotros en el vestuario intentamos evadirnos un poco y estar tranquilos.

P: ¿No crea un poco de ansiedad? Hasta a los que estamos cerca, que no dentro, del equipo se nos hace un poco de bola.

R: Desde el último partido de Copa hasta la final hay mucho tiempo y da para mucho. Todo el mundo habla de la final y es normal porque todos tenemos ganas.

P: Es bermeano, ¿como está Bermeo?

R: Imagínate, yo salgo a la calle y no puedo evadirme. Todo el mundo me para y me dice 'tienes que traerte la Copa para aquí'.

P: ¿Hay mucho barco ya apuntado por si el día 11 hay que surcar la Ría? (El día 11, si gana la final, el Athletic lo celebraría sacando la gabarra a la Ría, como en los títulos de los 80, en una comitiva en la que acompañarán a la mítica embarcación otras muchas embarcaciones).

R: Sí, sí. Hay ya mucho barco apuntado para la Ría.

P: ¿De esos temas igual mejor no hablar, no? (En Bilbao y en Bizkaia hay una corriente de opinión que prefiere no hablar de la gabarra hasta después de la final ante el mensaje de suficiencia de hablar de ella que puede recibir el rival y las últimas malas experiencias en ese sentido, con las cinco finales de Copa y la de la Liga Europea perdidas en una última década y media con 10 finales disputadas -el sábado será la undécima- y solo 2 Supercopas conquistadas).

R: Sí, mejor que no. A ver si lo vamos a gafar. Nosotros vamos 'a lo bajini' (termino acuñado por Iñaki Williams, que quiere decir algo así como hacer las cosas sin ruido).

P: Vamos al partido, ¿cómo lo ve?

R: Contra el Mallorca siempre son partidos difíciles. Aunque venimos de ganarle con buen resultado (4-0 en San Mamés), si ves el partido con los dos goles que les metimos al principio se abre un poco. Sabemos que ellos juegan atrás, con el bloque de cinco defensas y cuatro medios centros, pero tenemos claro que no va a ser nada fácil y que ellos, como nosotros, lo darán todo para llevarse el partido.

P: ¿Dónde cree que va a estar la clave?

R: No lo sé, y si lo supiera tampoco lo diría aquí (risas). Está claro que ellos son un equipo muy fuerte y nosotros también. Pero ese punto igual extra de calidad que tenemos arriba con los jugadores creo que puede marcar la diferencia.

P: ¿No cree que por la manera de jugar del Mallorca, y también del Athletic, el primer gol es aún más fundamental que en otros partidos?

R: Está claro porque con el Mallorca puede ser que sean partidos de pocos goles por el juego que tienen, pero sí es verdad que si metemos un gol pronto ya se abre más el partido. Pero será superdifícil porque ellos se han ganado también estar en la final e irán con todo.

P: ¿Como cree que estará motivando Javier Aguirre a sus jugadores?

R: No lo conozco personalmente, pero por lo que veo desde fuera seguro que no tendrá problemas para motivarles por como es él.

P: ¿Y que papel cree que le va a tocar para esa final? ¿Se ve con opciones de ser titular?

R: Obviamente me gustaría jugar como titular, tanto la final como todos los partidos. Pero no me importa el papel que tenga. Yo estaré ahí para sumar al compañero, para animar al que esté decaído, para lo que haga falta. Para todo, que es lo importante en un equipo y en un partido tan importante.

P: ¿Media punta o medio centro?

R: Con Ernesto he jugado más de media punta, pero también he jugado más atrás. En mi carrera de formación he jugado más atrás que de media punta, pero es verdad que me siento bien en las dos posiciones, creo que puedo hacerlo bien en las dos y es un punto a favor poder jugar en las varias posiciones.

P: ¿Y aquello de lateral izquierdo?

R: El año pasado me tocó jugar de lateral. Obviamente soy medio, pero si me toca jugar de lateral izquierdo pues lo haré.

P: Volviendo al Mallorca, nombres de los que crea que hay que estar especialmente preocupados.

R: Obviamente los tres centrales que tienen, que dan un nivelón, y arriba unos 'animales' que tienen para salir a la contra como Muriqi y Larin. No es que estemos preocupados, pero sabemos de sus fortalezas y estamos atentos a ellos.

P: Y nombres del Athletic que puedan ser decisivos.

R: Te puedo decir toda la plantilla porque, la verdad, es que tenemos un equipazo. Pero ahora están muy bien los que tenemos arriba. Creo que arriba tenemos un extra de calidad con Guru, los hermanos Williams en banda y con Oihan en la media punta.

P: Impresionante el poderío goleador del equipo, no?

R: Si, estamos muy bien de cara a puerta, sobre todo con Guru, que parece que le entran todas, que está de dulce y a ver si seguimos con esa racha en la final.

P: Cuando acabe la final, ¿qué le gustaría decirte a sí mismo?

R: Lo primero, que no me haya quedado nada por hacer, que no me quede ni un poco de energía dentro. Dejarme todo en el campo porque es un partido que vale mucho. No solo para el vestuario, que obviamente sí, sino para el club y para la afición porque llevamos 40 años sin ganar la Copa. Pase lo que pase me gustaría sentarme y que no me quede nada dentro.

P: Y ganar ...

R: Obviamente, si. EFE

ro/jmv

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 21861822 y otros)

(Vídeo)