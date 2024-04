Sánchez exige a Israel que aclare el "brutal" bombardeo que ha matado a siete cooperantes de la ONG de José Andrés

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este martes a Israel que aclare las circunstancias del "brutal" bombardeo en Gaza el que han fallecido siete cooperantes de la ONG World Central Kitchen del chef español José Andrés y ha reiterado el apoyo de España a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) por su trabajo "irreemplazable" en la región. Sánchez ha hecho estas declaraciones desde Jordania, la primera parada de una gira por Oriente Medio que durará hasta el miércoles. "Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación", ha señalado. "Espero y exijo que el Gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de siete cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar", ha indicado en una declaración institucional sin preguntas desde el campo de refugiados Hussein Camp de la UNRWA. Además, ha reclamado a Israel que de forma "urgente" permita el acceso de ayuda humanitaria a la Franja "tal y como exigen diversas instancias internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia", ha apuntado. RECLAMA A TEL AVIV QUE PERMITA LA ENTRADA DE AYUDA HUMANITARIA En este sentido ha recordado a Israel que las decisiones de este órgano son "de obligado cumplimiento". Asimismo ha vuelto a reclamar que los gazatíes puedan acceder a ayuda humanitaria "también por tierra" a una escala suficiente Sánchez también ha reiterado el apoyo de España a esta agencia de Naciones Unidas --a la que ya ha destinado casi 24 millones de euros para el año 2024-- a pesar de los recientes señalamientos que ha recibido por la presunta participación de integrantes de la organización en los ataques terroristas de Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre. En este sentido ha calificado como "fundamental e irreemplazable" la labor del sistema de Naciones Unidas en la región, que lleva trabajando por la paz en esta zona desde su nacimiento, tal como ha remarcado y ha pedido que la comunidad internacional mantenga "una financiación adecuada" para esta agencia. "España está dispuesta a predicar con el ejemplo, ya hemos anunciado un volumen de 23,5 millones de euros en contribuciones para el año 2024, que se suman a las ya realizadas el pasado año cuando triplicamos la ayuda a Palestina", ha subrayado el jefe del Ejecutivo español. En la misma línea afirma que nuestro país hará lo posible para ayudar a mitigar "las terribles consecuencias de esta guerra" y trabajará junto a sus socios árabes: Jordania y también Arabia Saudí y Catar, las próximas paradas de esta gira. 24 MILLONES A UNRWA EN 2024 Sánchez ha subrayado que en las últimas semanas el Ejército del Aire ha colaborado con Jordania en misiones aéreas de ayuda humanitaria a Gaza en las que ha entregado 24 toneladas de raciones de comida y "material de apoyo logístico para otras operaciones", según ha indicado. De nuevo ha hecho un llamamiento al cese definitivo de las hostilidades y a la liberación de todos los rehenes de forma urgente, "que no es el primero y no será el último por desgracia", según ha apostillado. "Es urgente que se implemente el alto el fuego exigido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la semana pasada y que también es vinculante, pero además tiene que ser permanente. Es el paso necesario para que se abra un proceso político que ponga fin definitivamente a este conflicto", ha añadido. RECONOCIMIENTO DE PALESTINA ANTES DE JULIO Respecto al proceso de paz, en la línea que ha venido manteniendo, ha abogado por la solución de dos Estados, que implica el reconocimiento del Estado palestino "para aquellos que aún no lo hemos hecho", ha afirmado. Sánchez espera que España consume este paso, que depende de una votación en el Congreso de los Diputados, antes del mes de julio, según indican varios medios. Esta solución de dos Estados, añade, también requiere el reconocimiento pleno de Israel por parte de la comunidad internacional. "España no va a escatimar ningún esfuerzo para lograr el objetivo de alcanzar la paz que permita a Israel y a Palestina convivir, uno junto a otro, en paz y en seguridad", ha terminado.