Multa de 360 euros para el ex Grapo que se peleó y luego disparó a un vecino en Vigo por una discusión sobre perros

El juzgado de instrucción número 6 de Vigo ha condenado al ex miembro del Grapo Manuel B.G. al pago de una multa de 360 euros por una pelea por unos perros en un parque de esta ciudad desencadenada por una discusión con otro vecino --también multado con la misma cantidad-- en junio de 2023. Manuel B.G. está en prisión preventiva a la espera de juicio por un incidente que ocurrió tres meses después de esta pelea, en septiembre. El ex Grapo supuestamente disparó a Pablo R.R. tras otro encontronazo motivado por los perros de ambos, ocurrido también en el parque de Castrelos. La magistrada, que considera que el incidente de junio ambos se agredieron mutuamente, señala en su resolución que ambos tuvieron una disputa en el parque de Castrelos cuando uno de los perros de Manuel se acercó al perro de Pablo R.R. y éste le recriminó que el can había atacado a su mascota. Así lo ha acordado la magistrada, tras el juicio leve celebrado el pasado 22 de marzo, en el que ambos implicados (denunciados y denunciantes a la vez) han mantenido versiones contradictorias sobre lo ocurrido en la mañana del 5 de junio de 2023. En la vista, Manuel B.G. compareció por videoconferencia desde la prisión de A Lama, donde permanece por haber disparado supuestamente con un arma de fuego al mismo vecino tres meses después en otro altercado relacionado con los perros de ambos en el parque de Castrelos. Además de las multas impuestas a cada uno de ellos, la jueza ha determinado que ambos deberán indemnizarse mutuamente en 175 euros por las lesiones que se causaron, dando por compensadas ambas indemnizaciones. La comparecencia de una testigo tampoco sirvió para aclarar quién de los dos inició la pelea, y la jueza ha señalado que tampoco puede atribuirse "virtualidad probatoria" al testimonio de la novia de Pablo, "dada la relación mantenida con éste y el claro interés en el procedimiento". Por ello, señala que debe atenderse al informe elaborado por la Policía Local, que constata que ambos presentaban lesiones, corroboradas luego por informes médico forenses.