Los 'barones' del PP elogian los dos años al frente del PP de Feijóo, quien exclama: "Gobernáis casi todos pero yo no"

Los 'barones' del PP han elogiado este martes los dos años de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP, destacando su "victorias electorales" en este periodo y poniéndolo como "ejemplo de moderación, eficacia y buena gestión". Previamente, ante la Junta Directiva Nacional del partido, el presidente de los 'populares' ha recordado que ahora el PP gobierna en casi todas las autonomías pero él no gobierna España. "Cuando llegué a la Presidencia de nuestro partido en el PP gobernaban Feijóo y cuatro más. Y hoy gobernáis casi todos pero no gobierna Feijóo. Así que tenemos tarea por delante", ha proclamado el líder de los 'populares', que ha sido recibido con una prolongada ovación al inicio de la Junta Directiva Nacional. La reunión de la plana mayor del PP ha coincidido con el segundo aniversario de la llegada de Feijóo a 'Génova'. En concreto, el 2 de abril de 2022, fue elegido presidente del PP con el 98,35% de los votos en el XX Congreso Extraordinario que la formación celebró en Sevilla, con el que arrancó una nueva etapa que puso fin al liderazgo de Pablo Casado. La guerra soterrada entre el equipo de Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, venía de lejos pero implosionó a mediados de febrero de 2022 de forma virulenta con acusaciones de supuesto espionaje y corrupción. AYUSO: "FEIJÓO, EL MEJOR PRESIDENTE PARA ESPAÑA" La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en valor los "dos años de trabajo y entrega" de Feijóo, "logrando victorias electorales y mayorías absolutas en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos". "Feijóo, el mejor presidente para España", ha asegurado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. También se ha pronunciado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien ha destacado que con Feijóo el PP a nivel nacional está "francamente mejor" y "con fuerza para todo lo que tiene que afrontar a partir de ahora". Además, ha asegurado --en declaraciones a los periodistas-- que en Galicia también volvieron a "revalidar el Gobierno con mayoría absoluta", tras la victoria en los comicios del 18 de febrero. Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha puesto a Feijóo como "ejemplo de moderación, eficacia y buena gestión". "Desde el PP de CyL apoyaremos a nuestros compañeros del PP vasco y del PP de Cataluña en sus procesos electorales, para seguir creciendo y ser referentes en la defensa del constitucionalismo y la democracia", ha añadido. De la misma manera, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que hace dos años Feijóo dio "un paso adelante" para ser presidente del PP. "Dos años al frente del PP en los que el trabajo duro, la dedicación y la entrega han tenido como resultado victorias electorales y mayorías absolutas en comunidades y ayuntamientos", ha asegurado en la red social 'X'. FEIJÓO RECUERDA QUE MUCHOS VIERON AL PP EN "CAUSA DE DISOLUCIÓN" El propio Feijóo ha recordado al inicio de su discurso ante la Junta Directiva Nacional que "un día como hoy hace 24 meses" se encontraba en el congreso de Sevilla asumiendo "una gran responsabilidad". "Debutamos con una mayoría absoluta en Andalucía y los cerramos con otra en Galicia, aunque no me voy a autofelicitar como Bolaños", ha ironizado. A renglón seguido, ha hecho balance de estos dos años agradeciendo el trabajo de todos, lo que ha llevado al PP a ser de nuevo el primer partido de España después de que muchos vieran al PP "en causa de disolución". "Hace dos años nuestro partido tenía 22 escaños menos que el PSOE y hoy tiene 16 más. Hace dos años contábamos solo con 27 escaños más que Vox y hoy tenemos 104. Hace dos años gobernábamos en cinco CCAA y en 10 capitales de provincia y hoy gobernamos en 14 CCAA y 30 capitales de provincia", ha manifestado. PIDE NO PONERSE "TECHO ELECTORAL" ANTE LAS CATALANAS Y VASCAS Es más, ha recordado que hace dos años había sondeos que situaban al PP "cerca de la tercera fuerza" política y hoy les sitúan "cerca de la mayoría absoluta". "Así que compañeros y compañeras, buen trabajo estos dos años", ha proclamado, cosechando un aplauso de los suyos. Asimismo, Feijóo ha aludido a las tres citas electorales que tienen por delante (vascas, catalanas y europeas). En el caso de las dos citas autonómicas se ha marcado como objetivo mejorar los resultados electorales en ambas autonomías. "No pido la mayoría absoluta en Euskadi y en Cataluña, pero sí pido que no nos pongamos techo electoral, que ofrezcamos lo mejor de nosotros", ha aseverado, para insistir en que "la alternativa al independentismo está en el PP". GAMARRA PRESENTA AL PP COMO UN PARTIDO GANADOR Previamente, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también se ha referido en su intervención --a puerta cerrada-- a los dos años desde que asumió Feijóo la Presidencia del partido y le ha agradecido su liderazgo en este periodo, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación. Así, Gamarra ha recalcado que con el liderazgo de Feijóo el PP es un "partido ganador", empezando por la mayoría absoluta de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de junio de 2022 a la quinta mayoría absoluta lograda por Alfonso Rueda y el PPdeG en las gallegas del 18 de febrero. Gamarra ha señalado que desde el lema "lo haremos bien" del Congreso de Sevilla a hoy, el PP ha afrontado cinco procesos electorales en los que han ganado. Es más, ha dicho que ha aumentado su número de afiliados y simpatizantes y ha recordado que gobiernan además para "el 70% de los españoles desde las CCAA". Eso sí, la 'número dos' del PP ha reconocido que se trata de una tarea inacabada hasta que el partido logre llegar al Gobierno de España y dar a los españoles "la esperanza y el futuro que merecen", según han señalado las fuentes consultadas.