Interior reconoce que incomodan las narcolanchas en Andalucía pese a incautar 1.400: "Se está ganando la batalla"

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha reconocido este martes que "incomodan" las narcolanchas en las costas de Andalucía aunque ha puesto en valor los medios desplegados que han permitido incautar desde el inicio en 2018 del IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar "1.400 embarcaciones". "Somos nosotros quienes estamos ganando la batalla al narcotráfico", ha asegurado. En declaraciones a los periodistas tras la reunión mantenida este martes en Cádiz de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO), Rafael Pérez ha indicado que "la cuestión de las narcolanchas" lleva presente desde el inicio del plan en 2018, y no sólo tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, y ha insistido en que el principio de autoridad "se empezó a recuperar" desde entonces. De esta forma, desde el inicio del plan en el año 2018 se han intervenido 1.400 embarcaciones y se ha producido la destrucción de 800 de ellas, además de otros 900 motores, a pesar de "las dificultades de ordenación de los procedimientos, policiales y judiciales, que puede tener la propia destrucción de las mismas". El 'número dos' del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha recordado que el Ministerio de Hacienda declaró las narcolanchas como bienes de ilícito comercio, de tal manera que "no pudieran entrar en el tráfico y no se pudiera ni siquiera comercializar con ellas". PROBLEMA COMPLEJO SIN SOLUCIONES MÁGICAS "Soy plenamente consciente de que la presencia de estas narcolanchas incomoda, pero en ningún momento puede interpretarse en un sentido distinto en cuanto a que somos nosotros quienes estamos ganando la batalla al narcotráfico y quien quiera lanzar unas ideas distintas a estas, que sólo atienda a los resultados", ha manifestado el secretario de Estado de Seguridad. Preguntado sobre la pérdida del principio de autoridad en la provincia de Cádiz denunciada por distintas asociaciones policiales, el secretario de Estado ha indicado que "los problemas que son complejos no tienen soluciones mágicas y conllevan inversiones y un trabajo sostenido en el tiempo", lo que llevan realizando desde que 2018 al llegar al Ministerio. Así, ha recordado que "antes de 2018", con Gobierno del Partido Popular, "se perdieron más de 1.600 agentes en la zona", en un momento en que "entraban a los hospitales a rescatar narcos de la custodia policial". "Que se hable ahora precisamente de pérdida del principio de autoridad, cuando lo que se está produciendo es la recuperación del mismo, creo que no es de recibo", ha apostillado. MODIFICACIÓN PARA QUE LA AUDIENCIA NACIONAL ASUMA MACROCAUSAS Ante la cuestión planteada de que se produzcan modificaciones normativas para que se agilicen las causas relacionadas con el narcotráfico, Rafael Pérez ha abogado por no hablar de órganos unipersonales sino de "órganos en los que existen varios profesionales judiciales que comparten medios en búsqueda de la eficacia", y que "pudieran estar dedicados a unos asuntos en concreto, que por las exigencias de la zona, pudiera ser contra el narcotráfico". No obstante, ha apuntado a "otras fórmulas" que podrían aplicarse como que la Audiencia Nacional reclame para sí "determinados asuntos" relacionados con "organizaciones criminales" que no actúan solo en el ámbito de una provincia sino en varias, al tener este órgano judicial "un mayor conocimiento, una mayor capacidad de medios que los juzgados unipersonales y además podrían tener una dedicación exclusiva para llevar este tipo de causas". CAMBIOS PARA LUCHAR CONTRA LOS PETAQUEROS Respecto a la figura de los llamados "petaqueros", aquellos que surten de combustible a las narcolanchas, el secretario de Estado de Seguridad ha comentado que "se está trabajando" entre el Ministerio del Interior y el de Justicia para introducir "una modificación específica" relacionada con el tráfico de drogas, que se podrá relacionar con otros tipos penales, como el tráfico de personas. Así, ha señalado que "actualmente" existen en el Código Penal delitos que "podrían dar cobertura a esa situación de los petaqueros" y para ello se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia, porque "hay ocasiones en las que existen tipos penales que pueden dar cobertura a algunas situaciones, algunos delitos, pero que luego su aplicación práctica puede resultar dificultosa". DECLARACIÓN DE CÁDIZ COMO ZONA DE ESPECIAL SINGULARIDAD Sobre la reclamación de que la provincia de Cádiz y la comarca del Campo de Gibraltar se declare como Zona de Especial Singularidad, el secretario de Estado en la materia ha indicado que ésta "sigue el curso que debe tener" y que "no es una cuestión sencilla" porque aunque es una reclamación "loable", "hay que ponerlo en relación también con otras zonas del territorio". En ese sentido, ha explicado que cuando se habla de zonas de especial singularidad, se refiere a lugares en los que existe "una especialidad en el desempeño de las funciones por tratarse de lucha contra organizaciones criminales" en el caso de la provincia de Cádiz, pero que en otros territorios esta declaración vendría por otras causas como "la dificultad de cobertura de determinadas plazas". "Es una cuestión que llevamos estudiando desde el momento en el que el ministro --de Interior-- se reunió específicamente con sindicatos de Policía Nacional y con asociaciones de guardias civiles para la declaración de la Zona de Especial Singularidad, pero también somos francos a la hora de decir que tiene que estudiarse en conjunto con otras zonas de España", ha argumentado.