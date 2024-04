Ibon Navarro: "El Promitheas es un equipo un poco atípico, sin referentes interiores"

Málaga, 2 abr (EFE).- El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, ha asegurado que el Promitheas Patras, rival de este miércoles en el primer partido de cuartos de la Liga de Campeones (BCL), "es un equipo un poco atípico, sin referentes interiores pero con gente para generar muchos espacios para sus jugadores exteriores más importantes".

El entrenador vitoriano destacó en rueda de prensa que el griego es un equipo con tiro exterior "muy alto" y puso el ejemplo de Manresa, "el más alto de la ACB y ronda unos 32 por partido, y Promitheas tiene 39" como "volumen de triples, con buenos tiros, no tan buenos, pero que tienen calidad y que los pueden anotar".

"El otro de los peligros es el rebote ofensivo, porque esa movilidad de los jugadores interiores, hace que los exteriores vayan a atacar desde fuera de una manera muy agresiva. Saber leer el cambio de partido que puede tener la entrada de Echenique en el campo", afirmó.

Otra de las claves para intentar vencer pasa por "saber que es un partido largo y hay que hacerlo exigente a nivel físico, pese a la llegada de Hamilton", por lo que hay que "desgastarles lo máximo posible".

Añadió que "es posible que estén muy acertados al principio, incluso puedan llevar la delantera porque pueden acertar", pero si son "duros y competitivos, habrá opciones de ganar".

Ibon Navarro no acepta que su equipo sea el favorito y dijo que siguen "sin aprender que la BCL es una competición seria, complicada, que llega un momento que no se puede fallar y esto es deporte, puedes tener un mal día, y la forma de jugar del Promitheas es de esa que te puede hacer mucho daño".

"No pensemos que somos lo que no somos. No hemos ganado la BCL tantas veces, es decir, ninguna, para ir tan sobrados en esta competición. Hay que tener más respeto por los rivales y la competición en sí", subrayó.

El técnico cajista tendrá que hacer un descarte antes del partido por los cupos y señaló que "es difícil" y, a medida que se acerquen al final, "lo será aún más porque a todos los jugadores les fastidia perderse un partido de Liga regular, un poco más de top-16 y más un partido de cuartos de final". EFE

