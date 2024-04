Feijóo avisa a Sánchez y al PSOE: "Los que llevan 12 meses entre Tito Berni y Tito Koldo no nos callarán"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que los "ataques" del PSOE a su partido intentado "esparcir" su "suciedad" es un "síntoma de debilidad" del Gobierno y les ha emplazado a dar explicaciones sobre "la trama de corrupción que avergüenza hasta a los suyos", en alusión al llamado 'caso Koldo'. Además, ha avanzado que volverán a salir a "las plazas de España porque es una "obligación democrática" del PP "recordar a los españoles cada día la indignidad con la que ha llegado el Gobierno y con la que se mantiene". "Por mucho que lo intenten, los que llevan 12 meses entre el Tito Berni y el Tito Koldo, no nos van a callar. Si lo que pretenden es equipararnos, que se olviden", ha declarado Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, una reunión que se ha convocado el mismo día que se cumplen dos años de su llegada a la Presidencia del PP. Poco antes de que se constituya en el Congreso la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia en la pandemia --este lunes ya se constituyó la del Senado--, Feijóo ha advertido de que el PP no va a permitir al PSOE que "esparzan a nadie su suciedad con más suciedad". "Y digo a nadie. Todo lo que están haciendo es un gran síntoma de debilidad. Recurren al ataque e irán a más", ha manifestado, aludiendo así a la insistente petición del PSOE para que dimita Isabel Díaz Ayuso por el caso de presunto fraude fiscal que afecta a su pareja. De hecho, los socialistas han dejado la puerta abierta a llamarla en la comisión de investigación del Congreso. El jefe de la oposición ha emplazado al presidente del Gobierno y al PSOE a dar "las explicaciones que faltan por los casos que ya tocan y afectan a la mitad del Gobierno y a la mitad del Partido Socialista". "Y veremos a qué parte de la Moncloa", ha alertado, aludiendo así a las relaciones de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con Air Europa. El líder del PP ha señalado que esas aclaraciones deben darse en sede parlamentaria. "Y que elijan en cuál de las comisiones de investigación quieran dar la información que están ocultando. Si lo que pretenden es dividirnos y desviar la atención, que se olviden", ha avisado de nuevo. "LOS ESPAÑOLES NO ESTÁN SOLOS ANTE LOS DESMANES DEL GOBIERNO" Asimismo, Feijóo ha recalcado que es una "obligación democrática recordar a los españoles cada día la indignidad con la que ha llegado el Gobierno y con la que se mantiene", al tiempo que se ha mostrado convencido de que los españoles le dirán "basta" de forma democrática en las urnas. "Y se lo diremos en cuanto tengamos la oportunidad de hablar", ha dicho, para añadir que "hay una mayoría silenciosa de españoles que no está dispuesta a callarse". En este punto, Feijóo ha señalado que ya dieron "cumplida respuesta en las plazas de España", aludiendo a las protestas contra la ley de amnistía convocadas por su partido y que han reunido a miles de ciudadanos en la calle. "Y volveremos. Todos esos españoles tienen la absoluta certeza de que no están solos ante los desmanes del Gobierno y si somos capaces de seguir construyendo un proyecto en el que caben unidos una gran mayoría, la alternativa que necesitan los españoles llegará", ha apostillado. Feijóo ha asegurado que la alternativa "no va simplemente de confrontar con aquellos con los que no están de acuerdo", sino de "defender y de reivindicar lo que una gran mayoría de españoles tienen en común". "Es hora de que los españoles recuperen el control de la política con principios y de la política decente en España", ha finalizado.