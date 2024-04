El Gobierno defiende que la adjudicación en la que aparece una recomendación de Begoña Gómez fue "impecable"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido que el procedimiento mediante el que se adjudicó un contrato público a una empresa que contaba con una carta de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, fue "impecable". Además, ha acusado al PP de promover una campaña permanente de "bulos e infamias" contra la pareja del jefe del Ejecutivo que solo está sustentada en "humo". "En política no todo cabe", se ha quejado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Alegría hizo estas declaraciones al ser interrogada por la información que publica este martes 'El Confidencial', que dice que Gómez firmó una carta de recomendación para que dos empresas se llevasen una licitación de 7,7 millones de euros del Ministerio de Economía que terminaron consiguiendo. "El procedimiento al que me alude fue impecable y a renglón seguido les diré que en política no cabe todo", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa. En este sentido ha cargado contra los de Alberto Núñez Feijóo a quienes ve empeñados en embarrar la vida política en "una campaña permanente de bulos e infamias". Considera que desde 2018, año en que Sánchez llegó a La Moncloa, están conviviendo con una oposición "destructiva" a la que no se le conoce ninguna propuesta constructiva a favor del país, según ha reprochado. En la misma línea se ha quejado de que el PP llegó a pedir 10 años de inhabilitación para el presidente Sánchez por otro asunto relacionado con su mujer, en este caso reuniones con los responsables de Air Europa en las fechas en las que la compañía fue rescatada con 600 millones de euros de fondos públicos. Alegría ha remarcado que la Oficina de Conflicto de Intereses, ante la que el PP presentó esta denuncia, la archivó porque a su juicio se sustenta "en humo, falsedades e infamias". En la misma línea, fuentes de Moncloa descartan que haya nada irregular en este procedimiento y defienden que la firma de la mujer de Sánchez aparece como responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), no a título personal y por tanto ven que hay un intento deliberado de generar una sombra de sospecha. Señalan que además de la carta firmada por Gómez, la empresa que se llevó la adjudicación presentó otras veinte misivas de apoyo, por ejemplo del Ayuntamiento de Madrid o de la Fundación Secretariado Gitano.