Compromís ve demostrado que Oltra fue víctima del "lawfare" y la invita a volver a la primera línea política

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha celebrado este martes el archivo de la causa judicial contra la exvicrepresidenta de la Comunidad Valenciana y líder de la coalición valencianista, Mónica Oltra. A su juicio, con esta decisión queda demostrado que su compañera fue víctima de un "caso claro de 'lawfare'" y por ello, la ha invitado a volver a la primera línea política si así lo desea. En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta a la también exconsellera de Igualdad y exportavoz en el Gobierno del Botànic, y a sus ex altos cargos en el departamento que dirigía, al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. En una rueda de prensa en el Congreso, Micó ha expresado la "gran alegría" con la que se ha recibido la noticia en su organización, así como en la ciudadanía valenciana que, ha dicho, "siempre ha creído inocencia de Oltra y de todo el equipo de la consellería que dirigía". "No han encontrado nada porque nunca ha habido nada", ha incidido Micó, remarcando que "desde el principio" este fue un caso de "persecución política y judicial" de unas personas que fueron capaces "plantar cara a los poderosos" y de luchar por quienes "más lo necesitan". PESARÁ SOBRE LA CONCIENCIA DE LOS RESPONSABLES Micó ha avisado a los "responsables" a nivel judicial, político y mediático de este caso de "lawfare" de que esta "injusticia" contra "personas que se dejaron la piel durante ocho años" en el gobierno valenciano "pesará sobre sus conciencias, si es que la tienen". Además, ha señalado que aunque se trata de una decisión provisional, con ella se elimina el motivo que obligó a Oltra a dar un paso atrás y a retirarse de la política activa, por lo que, si ella lo desea podrá volver a la dirección de Compromís. Micó ha defendido que en su momento Otra "hizo lo que tenía que hacer" porque siempre tuvo claro que "por encima de su persona estaba el proyecto político de Compromís". "Es una gran política, un referente para todas y será siempre lo que quiera ser dentro de nuestra organización, si quiere volver a primera línea política, la esperamos con los brazos abiertos", ha asegurado.