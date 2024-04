Bolaños tacha la propuesta de Aragonès de electoralista y pide no volver al "lío"

Madrid, 2 abr (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tachado este martes de electoralista la propuesta de referéndum del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha apostado por el "diálogo y el acuerdo" que representa el PSC en lugar de "regresar al lío y la tensión".

En respuesta a una pregunta de la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, el ministro ha señalado que el próximo 12 de mayo los catalanes pueden regresar al pasado, al conflicto y a los "bucles de conflicto" o votar "futuro, acuerdo, diálogo e inversiones y eso se llama PSC y Salvador Illa presidente".

La senadora catalana ha preguntado al ministro cuáles son sus propuestas para su comunidad después de que el presidente Aragonès haya planteado este martes una vía para poder organizar un referéndum pactado en Cataluña, invocando el artículo 92 de la Constitución.

Ha asegurado que esta propuesta, junto con la de una financiación singular que permita gestionar todos los impuestos que se recaudan, han sido puestas sobre la mesa por la Generalitat de Cataluña "para dar respuesta a los dos grandes consensos que existen" en esta comunidad autónoma.

Bailac ha asegurado que el 80 % de los ciudadanos de Cataluña quieren votar su futuro político en un referéndum sobre la independencia y el 64 % poder recaudar los impuestos que genera el territorio, al asegurar que el PSOE no tiene proyecto para esta comunidad. "Ustedes son los del no (...). No hacen si ERC no empuja", ha apostillado.

El ministro ha contestado que el proyecto socialista de "convivencia, inversión y financiación en Cataluña" está funcionando y dando sus frutos y ha confrontado los datos de la senadora de ERC asegurando que el 90 % de la población quiere que la solución al conflicto político sea acordada y pactada. EFE

pc/oli