Bolaños pide "aprovechar" el plazo de la Comisión Europea para renovar el CGPJ y afea a Tellado sus palabras sobre ETA

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha llamado a "aprovechar" el plazo que ha marcado la Comisión Europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la vez que ha reprochado al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, sus declaraciones sobre el "ultimátum" para actualizar este órgano con los que daba ETA. "La Comisión Europea nos dio un plazo de dos meses para llegar a un acuerdo, que ya han transcurrido y ahora nos da un mes más para que lleguemos al acuerdo. Ese es nuestro plan A, el de llegar a un acuerdo", ha sostenido Bolaños en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado. En este contexto, el ministro de Justicia ha apelado a "aprovechar" este mes para "trabajar duro" y conseguir el acuerdo que renueve el Consejo General del Poder Judicial. Sobre las declaraciones de Tellado en relación con los ultimátums del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para renovar el CGPJ con los que daba la banda terrorista ETA, Bolaños ha reprochado al portavoz de los 'populares' estas palabras. "El Partido Popular utilizando a ETA después de más de 12 años desde su desaparición. Esta frase la puede decir cualquier día del año y siempre refleja la realidad", ha denunciado el ministro de Justicia. CONFLICTO DE COMPETENCIAS DEL SENADO Con todo, Bolaños también se ha pronunciado sobre el conflicto de competencias entre el Senado y el Congreso por la proposición de ley de amnistía que ha impulsado el PP, así como de la reprobación que le hará la mayoría 'popular' en la Cámara Alta este miércoles. "Lo único que es reprobable aquí es lo que está haciendo el Partido Popular con el Senado, que es convertir una Cámara en un lugar para obstruir, para dilatar, para retrasar. Me gustaría que la mayoría absoluta del Partido Popular hiciera algo útil por nuestro país y no retrasar la tramitación de las normas", ha sostenido Bolaños. Asimismo, ha negado que exista "ningún" choque entre el Senado y el Congreso, sosteniendo que la Cámara presidida por Francina Armengol "ha hecho su trabajo" con la tramitación de la ley de amnistía, mientras que el Senado "no está haciendo el suyo".