Bolaños critica al PP por "comprar cualquier bulo" al acusar al fiscal general de esconder el 'caso Koldo' antes del 23J

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recriminado este martes al PP que sea "carne de bulo", rechazando que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tapara la presunta corrupción del 'caso Koldo' para que no se conociera antes de las elecciones generales del pasado 23 de julio. Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, el titular de Justicia ha criticado al PP que lean "cualquier cosa en cualquier digital" y lo lleven a sede parlamentaria "como prueba evidente de la nada", al responder a una pregunta de la senadora del PP María José Pardo sobre si el Gobierno está satisfecho con el trabajo del actual fiscal general. "Son ustedes carne de bulo. Hagan el favor de contrastar un poco la base fáctica de sus preguntas, porque realmente compran ustedes cualquier bulo que esté sobrevolando y lo hacen suyo", ha señalado Bolaños, que ha mostrado su "respeto y respaldo" a la labor de García Ortiz. De esta forma ha replicado a la senadora del PP, que ha afeado al ministro que esté satisfecho con el fiscal general, a quien ha acusado de conocer y ocultar a los españoles antes de las últimas elecciones la presunta trama que habría cobrado mordidas en la venta de mascarillas a instituciones en la pandemia. "Ustedes lo sabían y lo taparon", ha señalado, recordando las palabras del presidente Pedro Sánchez de que la Fiscalía depende del Gobierno. A juicio de la 'popular', García Ortiz "debe dimitir y debe hacerlo de manera inmediata ante la cadena de bochornosos escándalos que está protagonizando", que dañan la imagen de las instituciones y son un "ataque" a la democracia, ha añadido. Pardo ha cargado contra García Ortiz por "callar" ante las acusaciones de 'lawfare' de los partidos independentistas hacia los fiscales, así como por no redactar el informe que le pidió el Senado --donde el PP tiene mayoría absoluta-- sobre la ley de amnistía y por el hecho de que el Tribunal Supremo viera desviación de poder en el ascenso a fiscal de Sala de su antecesora, Dolores Delgado. EL NOVIO DE AYUSO La senadora ha culpado también al fiscal general de dar la orden de difundir la nota con las negociaciones privadas entre un fiscal y la defensa del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el marco del caso de presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. "Esto es gravísimo. Es una vulneración del más elemental y sagrado derecho de defensa de un ciudadano particular. Todo esto lleva a que el fiscal general del Estado deba dimitir. Todo por tapar y favorecer a un Gobierno", ha insistido. Sobre este asunto, Bolaños ha contestado que el primero que reveló esas conversaciones privadas Y de forma "manipulada" fue la pareja de Ayuso, al "recortar la parte que no le interesaba", en la que "reconoce la comisión de dos delitos", ha añadido. El ministro de Justicia ha salido en defensa de los fiscales frente a "campañas" que se montan desde partidos políticos, en alusión al PP, "cuando tienen problemas de corrupción y lo que hacen es arremeter contra la Fiscalía en lugar de arremeter contra los corruptos". Y ha concluido reivindicando la creación por parte de la Fiscalía de unidades especializadas como la de Memoria Democrática para proteger a las víctimas de la guerra y de la dictadura. En este punto, Bolaños ha censurado que el PP apruebe con Vox en las comunidades autónomas donde gobiernan en coalición leyes "absolutamente injustificables y lamentables de Memoria, donde lo que hacen es equiparar la democracia con la dictadura".