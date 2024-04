Albares pregunta al PP si apoyará al Gobierno en el reconocimiento de Palestina y cumplirá su programa electoral

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido expresamente al PP que aclare si tiene la "voluntad política" de apoyar los planes del Gobierno de reconocer el Estado palestino y cumplir así con lo previsto en su programa electoral. Albares ha formulado esta pregunta durante el Pleno en el Senado en el que el senador del PP Luis Rogelio Rodríguez-Comendador se ha interesado por saber cómo va a cumplir el Gobierno con sus compromisos internacionales después de haber decidido el presidente, Pedro Sánchez, prorrogar los presupuestos este año. "Hay compromisos para los que no se necesita financiación, se necesita voluntad política", ha resaltado el ministro, para a renglón seguido preguntar a los 'populares' si tienen la voluntad de apoyar al Gobierno "para mantener las mejores relaciones con sus vecinos o quieren volver al choque de Perejil con Marruecos". "¿Tienen la voluntad de apoyar a este Gobierno en el reconocimiento del Estado palestino, como ha propuesto el presidente del Gobierno? ¿Van a mantener un compromiso que estaba en su programa electoral o van a renunciar y van a dar la espalda a su programa electoral, a los españoles y a los palestino?", les ha inquirido. El presidente del Gobierno se había comprometido a reconocer el Estado palestino en esta legislatura y ahora ha fijado como nuevo lapso temporal antes del próximo mes de julio. La voluntad del Ejecutivo es dar el paso junto con otros países europeos que aún no han reconocido a Palestina --solo nueve de los Veintisiete socios lo han hecho-- y para ello Sánchez llegó a un acuerdo con los líderes de Irlanda, Malta y Eslovenia el pasado 22 de marzo para hacerlo de forma conjunta cuando se den las circunstancias. Por su parte, el PP mencionaba el conflicto en Oriente Próximo en su programa electoral de cara a las elecciones del pasado 23 de julio, aunque lo hacía sin entrar en muchos detalles. "Debemos trabajar para la resolución de conflictos, especialmente el israelo-palestino, por medio de la solución de dos Estados", se limitaba a indicar. No obstante, los 'populares' sí que apoyaron la proposición no de ley apoyada por el Congreso de los Diputados en 2014 por la que se instaba al Gobierno, al frente del cual estaba entonces Mariano Rajoy, a "reconocer a Palestina como Estado". Su actual portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha defendido que el reconocimiento del Estado palestino no debe usarse para "tapar problemas internos". "Creemos que es importante que desde las instituciones comunitarias se apueste por una solución dialogada, consensuada, que pasa por dos Estados, y que creo que nadie debe tratar de protagonizar en exclusiva para tapar los problemas internos de su país, me refiero a Pedro Sánchez", ha señalado en declaraciones en TVE recogidas por Europa Press.