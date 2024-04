PNV pide "un gran resultado" el 21A para que no haya "tentaciones por parte de otros" porque Sánchez "cambia de opinión"

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado estar "satisfecho" con la coalición que mantienen su partido y el PSE-EE en Euskadi, si bien ha advertido de que él solo se "fía" del PNV y Pedro Sánchez es "un hombre que cambia de opinión". Por ello, ha pedido "un gran resultado" para los jeltzales en las elecciones del 21 de abril para que "no existan tentaciones por parte de otros". En declaraciones a los medios en la localidad vizcaína de Santurtzi, donde este lunes se celebra la tradicional jornada de Cornites en el monte Serantes, Pradales ha recordado que en el Aberri Eguna de este pasado domingo el PNV trasladó a la sociedad vasca su proyecto de "futuro y de bienestar para Euskadi" con "una triple agenda". Así, ha defendido una "agenda del bienestar", relacionada con "las demandas sociales que hoy tiene la sociedad vasca, la mejora y la actualización de la economía, del empleo de calidad, de la sanidad, de la educación, de los cuidados", y que es uno de los "primeros compromisos" del PNV para "seguir mejorando este país y la calidad de vida" de los vascos en los próximos años. A ella se suma "una agenda global que sitúe a Euskadi con voz propia en Europa y en el mundo" y, en este sentido, ha reivindicado la importancia de que el País Vasco participe en organismos multilaterales y redes de influencia internacional. También ha aludido a "una tercera agenda humanista y a favor de la justicia social para combatir las nuevas desigualdades" que están surgiendo y "las brechas que existen a muchos niveles, entre buenos y malos empleos, entre las personas conectadas digitalmente y las desconectadas, entre hombres y mujeres, entre la esfera pública y la esfera privada" o en términos de transición ecológica. El candidato a lehendakari ha subrayado que en las elecciones de próximo 21 de abril la sociedad vasca "tiene que optar entre dos modelos", el modelo del Partido Nacionalista Vasco de "contrastada experiencia, gestión, capacidad de afrontar esos retos y sacar a este país siempre adelante" y un modelo "de incertidumbre" en el que no se sabe "cuál es la agenda". De este modo, ha remarcado que su partido "pone encima de la mesa una agenda pública, concreta y con contenidos" y, en este sentido, ha anunciado que este próximo miércoles va a dar a conocer su programa electoral, con "todas las medidas concretas, todos los objetivos concretos de esta triple agenda para crecer en bienestar y para ir a un futuro mejor". FUNCIONANDO BIEN Por otro lado, ha opinado que la coalición que mantienen el PNV y el PSE-EE "está funcionando bien", de modo que está "satisfecho" con los resultados logrados. "Pero conocemos que el PSOE, el señor Sánchez es un hombre que cambia de opinión y, por lo tanto, esto es como Santo Tomás, 'ver para creer'. Nosotros, hoy por hoy, lo que necesitamos es que la sociedad vasca confíe en el Partido Nacionalista Vasco, que tengamos un buen resultado electoral y, a partir de ahí, el día 22, hablaremos de gobernabilidad", ha señalado. Pradales ha advertido de que, cuando se "pacta la gobernabilidad en un país", es importe tener en cuenta "para qué" se pacta y, en este caso, los jeltzales han tenido "la capacidad de pactar con el PSE los objetivos de país a los que había que hacer frente" y, en ese sentido, ha reiterado que está "satisfecho con el funcionamiento" en el Gobierno. En cualquier caso, ha precisado que él "solo se fía" del Partido Nacionalista Vasco y, por ello, ha vuelto a emplazar a que su partido tenga "un gran resultado" el 21 de abril para que "no existan tentaciones por parte de otros".