El PP avisa, sobre posibles pacto poselectorales, que el PSOE en Euskadi y Cataluña hará lo que "beneficie a Sánchez"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha advertido este lunes, en relación a posibles pactos postelectorales, que el Partido Socialista en el País Vasco y en Cataluña hará tras las elecciones lo que "beneficie" a Pedro Sánchez. Dicho esto, ha solicitado a los vascos y catalanes el apoyo a las candidaturas lideradas por Javier de Andrés y Alejandro Fernández, respectivamente, para que el Partido Popular "aporte estabilidad" en esas comunidades. Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, en el que se ha analizado el calendario electoral, que acogerá tres citas electorales en los próximos meses: las vascas el 21 de abril, las catalanas el 12 de mayo y las europeas el 9 de junio. Sémper ha señalado que el PP en el País Vasco es la "única opción que puede centrar el tablero político en Euskadi" y ha solicitado el apoyo de todos aquellos ciudadanos "que no quieran un procés a la vasca". En el caso de Cataluña, ha indicado que "el problema catalán no es solo el independentismo, sino la mala gestión de los políticos en Cataluña", quienes "han enfrentado a catalanes entre catalanes" y que "han convertido a Cataluña en lugar de conflicto entre catalanes". En relación a los posibles pactos poselectorales, ha alertado de que los candidatos del PSOE en Euskadi y en Cataluña, Eneko Andueza y Salvador Illa, harán "aquello que beneficie a Pedro Sánchez". "En el País Vasco se pactará o no con Bildu en función de si le interesa a Pedro Sánchez", ha manifestado. Y en Cataluña, ha proseguido, "habrá referéndum, consulta o llámese de cualquier manera en función del interés que tenga Pedro Sánchez". "Puigdemont será presidente de la Generalitat, lo será el señor Aragonés o lo será el señor Illa a voluntad de los socialistas, en función de lo que le interese a Pedro Sánchez", ha reiterado. En este punto, ha defendido la opción del PP como la única "alejada de los intereses" del secretario general socialista. Por eso, ha pedido a vascos y catalanes el apoyo a las candidaturas lideradas por De Andrés y Fernández, respectivamente, para que el Partido Popular "aporte estabilidad". "Llevamos demasiado tiempo enfrascados en debates de políticos para políticos y en solucionar los problemas de Pedro Sánchez", ha apostillado. JUNTA DIRECTIVA NACIONAL A LOS DOS AÑOS DE FEIJÓO Asimismo, Sémper ha anunciado que este martes se reunirá la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, el mismo día que se cumplen dos años de la llegada de Feijóo a la Presidencia del PP tras la profunda guerra interna que enfrentó a Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso. Sémper ha defendido el balance de Feijóo en la Presidencia del Partido Popular subrayando que en estos dos años como líder la formación "no ha dejado de crecer electoralmente y de aumentar su poder territorial". "Entenderán ustedes que el balance político que hacemos nosotros no es malo, pero no es un balance político interesado, es que los datos, las matemáticas, los números, así lo avalan", ha proclamado, para asegurar que están convencidos de que en España "se necesita otra política". CRITICA LA SUBIDA DE IVA EN EL GAS Por otra parte, el portavoz del PP ha criticado la nueva subida del IVA en el gas, que aumenta desde hoy del 5 al 21%, y ha exigido al Gobierno que cumpla con las iniciativas aprobadas por el Congreso, donde el PP consiguió sacar adelante la petición para que el Ejecutivo bajara la presión fiscal a la energía. Asimismo, Sémper ha censurado la política fiscal del Gobierno, tras haber vuelto a hacer récord de recaudación. "Esto no es justicia tributaria, esto es vaciar el bolsillo de los españoles", ha enfatizado. COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA INTERINA DE RTVE EN EL CONGRESO Asimismo, Sémper ha mostrado su "preocupación" por la situación de RTVE después de que el Gobierno haya situado, según ha dicho, a "una militante del PSOE al frente" del ente, en alusión a Concepción Cascajosa. A su entender, no es una decisión "acertada". "Estamos profundamente preocupados por la crisis abierta en RTVE, profundamente preocupados", ha proclamado, para pedir respeto para los profesionales y que "la radio televisión pública que pagan todos no esté bajo la sombra de sospecha" de la influencia del Partido Socialista. Tras asegurar que "hay modelo alternativo, que es el que quiere representar el Partido Popular", ha indicado que van a llamar a Cascajosa para que comparezca en el Congreso de los Diputados para que explique cómo puede "garantizar que su militancia en el Partido Socialista va a permitirle una gobernanza libre de la presión política".