Belarra pide el "cese inmediato" del ministro de Interior Grande-Marlaska y demanda "acabar con la brutalidad policial"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado "el cese inmediato" del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la "violencia policial, con tintes racistas," que se produjo durante la pasada semana en una concentración llevada a cabo en el barrio madrileño de Lavapiés. Belarra ha realizado la petición de cese del ministro de Interior directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto político celebrado este lunes en el barrio obrero de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz. "En todos estos años, el señor Grande-Marlaska no ha movido un solo dedo, para acabar con la brutalidad policial, con tintes racistas, que es lo que vimos la semana pasada y que tiene consecuencias gravísimas para la vida de miles de personas que viven en nuestro país y que sufren cada día las redadas basadas en perfil étnico y una violencia policial absolutamente injustificada y totalmente gratuita", ha manifestado. "Nos tenemos que tomar el racismo en serio", ha reivindicado, para recordar que, "hace tan solo unos días, veíamos a Vinicius, un futbolista famosísimo, romperse en una rueda de prensa, llorando a lágrima viva por los insultos racistas que tienen que sufrir en el campo de fútbol". "Igual que ayer que rompieron entre lágrimas las dos personas que habían sufrido esa escena de brutalidad policial en la concentración de Lavapiés", ha añadido, para "insistirle al presidente del Gobierno que cese, por otro motivo más, a ese ministro del Interior que nunca tenía que haberlo sido". IZQUIERDAS Por otra parte, y a escasos días para que comience la campaña electoral en el País Vasco, Belarra ha postulado a Elkarrekin Podemos como "el único partido" que apuesta y "garantiza una mayoría de izquierdas", frente a "la agenda transparente del Partido Socialista y EH Bildu, que han dicho claramente que si está en su mano, que si pueden hacerlo, van a gobernar con el Partido Nacionalista Vasco". "Elkarrekin Podemos es el único espacio político que veta las políticas del PNV", ha señalado, para enumerar su oposición a la "privatización de la sanidad", así como a la postura del PNV para no aplicar la Ley de Vivienda en Euskadi, y su apuesta para que "la escuela pública vasca garantice el derecho a la educación y no lo que tenemos en este momento que es un modelo absolutamente segregador, también después, de la reciente aprobación de la Ley de Educación". Por ello, en la campaña electoral, Belarra ha apelado a "explicarle a todo el mundo que hay un espacio político que garantiza una mayoría de izquierdas y un gobierno de izquierdas, que pasa necesariamente por el apoyo a Elkarrekin Podemos". "Es fundamental para el futuro de los vascos y las vascas. Nosotras vamos a dejarnos la piel y a poner todo nuestro esfuerzo, para que esa mayoría de izquierdas se convierta, por fin, en gobernabilidad y dejemos de entregarle la gobernabilidad de este hermoso país al PNV una vez más", ha finalizado la secretaria general de Podemos.