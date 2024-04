Barrios, baja por quinta amarilla contra el Girona

Madrid, 1 abr (EFE).- Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, se perderá el partido de la próxima jornada de LaLiga EA Sports ante el Girona en el estadio Cívitas Metropolitano por ciclo de cinco tarjetas amarillas, a la espera de la posibilidad de recurso del club rojiblanco ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y el resto de instancias, en el caso de sanción.

"A ver si hay suerte y me la puedan quitar. Ya se lo comentaba al árbitro que para mí no era ni falta. Cuando me han cambiado, me han dicho lo mismo. Todos fallamos", valoró en declaraciones a 'Movistar'.

Barrios, que fue reemplazado en el minuto 84 del duelo ante el Villarreal por Saúl Ñíguez, fue amonestado en el 62 del choque de este lunes por una entrada sobre Mosquera.

Ninguno de los otros cinco apercibidos del Atlético vio tarjeta. Ni Koke Resurrección ni Marcos Llorente ni José María Giménez, que disputaron los 90 minutos; ni Stefan Savic, que jugó medio tiempo; ni Gabriel Paulista, suplente y sin recorrido sobre el campo. EFE

