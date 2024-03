Victoria Vinuesa, la guionista que escribía 'demasiado bien' para España, reclama su hueco

Alicia G. Arribas.

Madrid, 31 mar (EFE).- A Victoria Vinuesa le hubiera encantado ser 'profeta en su tierra', pero los productores españoles a los que presentó sus guiones le decían que estaban 'demasiado bien' escritos para el mercado español. Ahora, con varios sueños ya cumplidos y una prometedora carrera también como escritora, la asturiana reclama su sitio.

"Fueron los propios productores españoles los que me aconsejaron que me fuera de España. La gente no iría a ver mis historias, me decían, 'aquí no venden'. Pero si esa misma película se rodaba en EE.UU. y luego venía a los cines españoles, entonces sí. Porque el público no confía: 'bah, una comedia romántica española, no puede ser buena'", cuenta a EFE entre triste y enfadada.

Así las cosas, Vinuesa -no sin un montón de trabas y problemas- se fue a EE.UU. con sus guiones bajo el brazo. Los mismos que no pudo rodar en España.

"Tengo esa espinita clavada desde entonces", confiesa la cineasta en una entrevista con EFE desde Los Ángeles, donde vive y trabaja, y donde, nada más llegar, vendió todas sus historias.

Vinuesa (Oviedo, 1974), que también es psicóloga, empezó a escribir hace quince años. Su 'especialidad' son las historias románticas y divertidas para el público llamado 'young adult' (adolescentes entre 14 y 18 años).

En plena pandemia, se convirtió en la única extranjera en tener en marcha cuatro guiones originales a la vez: '62 hours', producida por Marc Goldberg; 'The Ticket', en manos de John Curran; 'See You on Venus', una "road movie" producida por Brian Pitt (responsable de la franquicia "After"), y 'Under the Stars', que se empieza a rodar la semana que viene en Italia.

Un macroproyecto ('Bajo las estrellas', en castellano) que contará con un importante elenco internacional (aún no se pueden decir sus nombres) de 7 millones de dólares de presupuesto.

Se trata de una comedia romántica intercultural, que sigue a un joven escritor inglés que viaja a Italia para escribir un artículo sobre Puglia, con la esperanza de recuperar la inspiración y empezar su segundo libro. Viendo un vídeo sobre la ciudad, descubre a una joven italiana que le motiva inesperadamente.

"Este es uno de los guiones que yo presenté en España y que me echaron para atrás porque 'no iba a vender'. Pues ya lo he vendido. Claro que se vende -protesta-, se vendió porque gusta, porque una historia de amor vende en cualquier sitio", protesta la guionista.

Igual ocurrió con 'See you on Venus', cuenta. "La película estaba hecha para plataformas, pero una distribuidora americana la vio, la compró y la llevó a cines; en Rusia, por ejemplo, se ha estrenado con mucho éxito. También en Hungría, en Turquía y en EE.UU. En España, curiosamente, no se llevó salas".

Netflix se interesó y compró los derechos mundiales antes de ser filmada. En noviembre de 2023 lo estrenó y estuvo en el 'Top Ten' de la plataforma durante varias semanas en más de 80 países. Y en EE.UU. "estuvo en la cuarta posición bastante tiempo", recuerda.

"En cuanto me compraron el guión me puse a escribir la novela, que editó Penguin Random House -añade Vinuesa-. Mi agente internacional llevó el libro a la feria de Bolonia, donde fue escogido libro estrella, y se vendió a 16 países, entre ellos Penguin Random House España", aunque inexplicablemente nunca se hizo promoción, señala.

Se enorgullece de que una de las más prestigiosas revistas de críticas literarias, Kirkus Reviews, hizo una crítica "estupenda" a su libro.

Ahora, "más que descreída -asume Vinuesa- siento que en España solo alguno puede vivir bien de escribir. En EE.UU. se reconoce el talento y se valora mucho a la mujer escritora, buscan su punto de vista, la profundidad de su perspectiva, en lugar de la tradicional masculina".

En España, considera Vinuesa, no se valora la cultura "entendida como creatividad, ni a los artistas. Tengo un montón de amigos actores, directores de fotografía, etc., que se han venido aquí por lo mismo. Tampoco se dan roles a los actores para que puedan mostrar su valía".

En su opinión, la comedia que se hace en España es para "un cierto tipo de espectadores que son los que interesan a los productores". Así, "sólo ese público quiere ir al cine, pero hay otro público que quiere algo más", sentencia: "La línea editorial la tenía que marcar el público, no los productores. Son ellos los que hacen que la mentalidad española sea así".

De momento, Vinuesa sigue por el cauce literario con un nuevo proyecto, también 'young adult': la novela 'Trust in Me'. EFE

