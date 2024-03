Sémper (PP) advierte al PSOE que se sabrá "quién metió la mano en la caja para enriquecerse" durante la pandemia

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha advertido al PSOE que se va a "saber todo" sobre "quién metió la mano en la caja para enriquecerse" con la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 en España. En este sentido, ha mostrado su "esperanza en que las comisiones de investigación diluciden y aporten más información" sobre los contratos de compra de material sanitario por parte de las administraciones, pero "sobre todo mucha confianza en los tribunales y en los jueces y magistrados", que son "implacables". Sémper, que ha participado en un acto político en San Sebastián, en el que ha estado junto al presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, y la presidenta del PP de Guipúzcoa, Muriel Larrea, ha respondido, de esta forma, a preguntas sobre la constitución la próxima semana de la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia que suscribieron las administraciones durante la pandemia de Covid para la compra de mascarillas. "Todo, absolutamente todo, se va a terminar por saber", ha asegurado. El portavoz del PP ha calificado de "verdaderamente sorprendente" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE "no hayan entendido absolutamente nada de cómo no reaccionar cuando la corrupción interpela a un partido político". Así, ha censurado que, "en lugar de dar explicaciones, en lugar de ser transparente y en lugar de ofrecer a todos los ciudadanos respuestas y a la oposición", los socialistas y su líder lo que hacen "es activar el botón del ventilador". "El tiempo para reaccionar y para dar explicaciones de 'motu proprio' se acabó", ha subrayado. CONSTITUCIÓN DE COMISIONES Borja Sémper ha recordado que la semana que viene se constituyen las comisiones de investigación en el Congreso y el Senado y allí "todo, absolutamente todo, se va a terminar por saber". "Se va a terminar por saber el papel que jugaron varios ministerios, concretamente cuatro, durante la pandemia en la adquisición de material sanitario", ha aseverado, para añadir que también se conocerá "el papel que jugaron comunidades autónomas influenciadas por el interés político y por conseguidores políticos". "Se va a terminar por saber también qué papel jugaron en la adquisición de material sanitario y también cuál es el papel del presidente del Gobierno en relación con su entorno familiar", ha añadido. En este contexto, ha opinado que Sánchez debería "haber entendido cómo no hay que reaccionar frente a la corrupción y no haber esperado a los tribunales, ni a la investigación parlamentaria, sino haberlo contado él". Sémper ha afirmado que, "pudiendo tener más o menos fe o confianza en las comisiones de investigación", ha asegurado que en lo que sí tiene "mucha esperanza es en la justicia", que es "implacable". "La información que se está investigando es extraordinaria y se va a saber todo", ha insistido, para añadir que "lo importante, porque esto algunos no lo han aprendido y otros ya lo aprendimos, es que todo aquel que metió la mano en la caja para enriquecerse, va a acabar sabiéndose". "Toda aquella Administración pública, todo aquel gobernador que aprovechó su posición de poder o para enriquecerse personalmente o para favorecer a su entorno personal, familiar o político, se va a acabar por saber", ha subrayado. "Por lo tanto, tengo esperanza en que las comisiones de investigación diluciden y nos aporten más información, tenemos derecho a conocer qué es lo que pasó, pero sobre todo tengo mucha confianza en los tribunales y en los jueces y magistrados de España", ha reiterado. "COLONIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES" Por otro lado, Borja Sémper ha reflexionado sobre la "colonización de las instituciones y, en concreto, se ha referido a la "enorme crisis abierta en el ente público Radio Televisión Española". "Están manoseando todas las instituciones que deberían de ser de todos", ha opinado. Para el dirigente del PP, "la política española está absolutamente bloqueada y manchada por la voluntad y por la obsesión de un solo hombre de mantenerse en el poder a cualquier precio", en alusión a Sánchez, lo cual, ha apuntado "genera tensión, genera rupturas y genera también una forma de reaccionar del Gobierno ante las cuestiones que le interpelan". Tras incidir en que "España necesita una radio televisión pública de calidad, plural y que no esté sujeta al manoseo de los partidos políticos", ha abogado por ofrecer a los ciudadanos una radio y televisión pública "que responda a la extraordinaria profesionalidad que tienen sus profesionales, sus periodistas, sus técnicos". "Tenemos una radio televisión pública en España de extraordinaria calidad, porque sus profesionales lo son, el problema es cuando los políticos manosean, cuando el poder político quiere utilizar esa fuerza para condicionar, no sólo la escaleta de contenidos, que ya es muy relevante, sino también la orientación de la línea editorial de los medios públicos", ha subrayado. PNV Y EH BILDU Sémper también se ha referido al PNV y EH Bildu, "ninguno de los cuales impulsan medidas en beneficio de los vascos" en Madrid y que se limitan, según ha afirmado, "apuntalar, a mantener a Pedro Sánchez a cualquier precio en el Gobierno de España". En cuanto a ese "precio", ha considerado que precisamente es "que la política, o quienes gobiernan en estos momentos en el país, están colonizando todas las instituciones". Frente a todo ello, ha defendido que la oferta del PP pasa por "políticos que hablen de los problemas de los ciudadanos, que den respuestas a los problemas que tiene nuestro país, y que no metan todos los días el dedo del ojo a la gente", sino que "dejen a la gente que pueda desarrollar sus proyectos vitales y libertades, proyectos empresariales y proyectos sociales", para que los ciudadanos puedan vivir "sin la sensación de que los políticos se han convertido en un extraordinario problema".