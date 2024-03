PP pide la comparecencia de Bolaños en el Senado por la "insostenible" situación del Fiscal General del Estado

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ante la Comisión de Justicia del Senado debido a la "insostenible" situación del Fiscal General del Estado, Álvaro García, así como su "injerencia" durante la tramitación del 'caso Koldo'. La formación popular exige a Bolaños en una nota de prensa que aclare "de una vez por todas" en sede parlamentaria las filtraciones desde la Fiscalía, al igual que "rinda cuentas por la reiterada obstrucción del Fiscal General a la Justicia". También reclaman su comparecencia para que explique el motivo por el que no se dio traslado a la Audiencia Nacional de la respuesta de la Oficina Federal de Justicia de Suiza hasta el 19 de febrero de 2022, casi dos meses después de su recepción y sobre la posible filtración de esta respuesta a los medios de comunicación con carácter previo a su remisión a la Audiencia Nacional. La petición de los populares en la Cámara Alta se suma a las siete solicitudes de comparecencia que tiene Bolaños, "a las que todavía no se ha dignado a responder", según critica el PP. En este sentido, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha denunciado que "es una ofensa para el Senado que Bolaños siga ignorando las siete solicitudes de comparecencia que tiene pendiente". "No respetan a la mayoría de españoles representados en la Cámara Alta", ha subrayado. Además, el Grupo Popular señala que en el siguiente Pleno, que se celebrará la próxima semana, promoverá la reprobación a Bolaños, después de que también se reprobase al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz). "Impulsaremos su reprobación para que esta conducta no quede impune", ha añadido Alicia García. Por último, la portavoz de Justicia de los populares en la Cámara Alta, Pepa Pardo, también ha exigido al ministro Bolaños que comparezca con "urgencia" en la Comisión del ramo. "Las sospechas que se ciernen sobre el Fiscal General son muy graves y el ministro de Justicia debe responder por ellas", asevera.