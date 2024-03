Aragonès critica que PSC y Junts "solo hablan de sus cabezas de lista" y propone un debate a tres

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones catalanas, Pere Aragonès, ha criticado que PSC y Junts "solo hablan de sus cabezas de lista" y está dispuesto a un debate a tres con sus candidatos, Salvador Illa (PSC) y Carles Puigdemont (Junts). "El PSC y Junts sólo hablan de sus cabezas de lista, mientras que nosotros hablamos del país", ha defendido Aragonès en una entrevista publicada este domingo por el 'Diari Ara' y recogida por Europa Press. El presidente ha asegurado que está dispuesto a hacer un debate a tres con Illa y Puigdemont porque son los tres candidatos que ahora representan a "los grupos más importantes del Parlament". PUIGDEMONT En este sentido, ha manifestado su voluntad de "saber la opinión de Puigdemont" sobre los apartamentos turísticos, la conexión con el Ebro y el macroproyecto del casino de Hard Rock. Respecto a una eventual vuelta del expresidente a Cataluña, Aragonès cree el regreso "dependerá de la aplicación de la ley de amnistía, no depende de resultados electorales". "Con Carles Puigdemont tendremos la oportunidad de hablar y confrontar propuestas. Más allá del nombre de una persona, que respeto mucho, me interesa lo que se propone para Cataluña", ha añadido. ILLA Aragonès ha confesado que aún espera saber cuál es la propuesta de los socialistas sobre la financiación: "Lo único que sabemos del PSC es que hará lo que diga el PSOE". El presidente ha reprochado que Illa, a su juicio, ha cambiado de opinión respecto a la amnistía porque "han cambiado las necesidades de Sánchez". También ha apuntado que el Gobierno de España "depende de los votos de Cataluña" y que negociar un sistema de financiación es uno de los compromisos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha recordado que, si no se cumple, los acuerdos se rompen.