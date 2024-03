Albiach (Comuns) critica que la propuesta de financiación singular de Aragonès "se coge con pinzas"

La candidata de los Comuns a las elecciones catalanas, Jéssica Albiach, ha criticado que la propuesta de financiación singular presentada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "se coge con pinzas", y ha añadido que aún hay más incógnitas que certezas al respecto. "Lo único que sabemos es que el presidente quiere recaudar todos los impuestos. No nos ha explicado cuál es el porcentaje de solidaridad ni cómo se calcularía. Tampoco nos ha explicado qué cantidad se debería pagar al Estado por los servicios que nos presta", ha apuntado Albiach en una entrevista de Europa Press. Ha calificado de electoralista la propuesta del Govern, que considera que "llega tarde" y a la que le faltan detalles importantes, y ha afirmado que una iniciativa así se debería trabajar en la mesa de partidos o en un grupo de trabajo en el Parlament. "No puede ser una propuesta de partido, debe ser una propuesta de país", ha sostenido la candidata de los Comuns, que ha criticado que Aragonès propusiera un porcentaje de solidaridad con otros territorios limitado en el tiempo, ya que ella considera que debería ser permanente. VENTANILLA ÚNICA Ha detallado que la propuesta de los Comuns es "un modelo de ventanilla única, que tenga un acuerdo singular", y ha agregado que contemplan una agencia tributaria catalana consorciada con la estatal y que respete los principios de ordinalidad y solidaridad, ha dicho textualmente. De cara a futuras alianzas postelectorales, Albiach ha detallado que los pactos que firmen "siempre serán en base a contenidos", y los harán con fuerzas progresistas, tras lo que ha aclarado que no votarían a favor de una investidura del candidato de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Preguntada por si se siente más cómoda con los socialistas o con los republicanos, la dirigente de los Comuns ha respondido que el PSC "se está convirtiendo en el partido del 'establishment", y ha acusado a los socialistas catalanes de estar más a la derecha que el PSOE de Pedro Sánchez. También ha criticado que ERC ha protagonizado una "legislatura de la decepción", ya que considera que Aragonès habló de muchas transformaciones al inicio de su mandato, pero no ha llevado ninguna a cabo, según ella. "Lo que debemos hacer es sentarnos, mirar cuál es el acuerdo de gobierno posible, y a partir de aquí tirar adelante. Pero nosotros no daremos cheques en blanco. Somos exigentes en cuanto a los contenidos, y estoy convencida de que nos tenemos que entender", ha avisado Albiach. REFERÉNDUM Y MESA DE DIÁLOGO La también coordinadora de los Comuns ha señalado que seguirán llevando en el programa electoral el referéndum de autodeterminación para Catalunya, pero considera que "no es el momento de declaraciones unilaterales de independencia", sino que cree que Cataluña necesita un Govern fuerte para afrontar retos como la sequía, la transición ecológica, la vivienda, la sanidad y la educación. Ha apostado porque retomar la mesa de diálogo, y considera que después de la amnistía, este espacio debe abordar temas como la reforma de la financiación, la protección del catalán, culminar el traspaso de Rodalies, y "seguir avanzando en el traspaso de puertos y aeropuertos, y evidentemente después un acuerdo que debe ser votado por los catalanes". "Votar es nuestro horizonte, pero es cierto que hasta que no llegue no nos podemos quedar paradas. Hay muchos temas que han estado encallados", ha insistido Albiach. La candidata de los Comuns se ha mostrado optimista de cara al resultado de su formación el 12M, y considera que la tendencia de su espacio es a la consolidación y al alza: "Estamos en un lugar mucho mejor de partida que en las elecciones de 2021".