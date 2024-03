Pepe Mel: "Creo que algo he hecho mal porque en el minuto ocho íbamos 0-2"

Almería, 30 mar (EFE).- El entrenador del Almería, Pepe Mel, señaló este sábado, tras la derrota por 0-3 ante Osasuna, que cree que "algo" ha "hecho mal porque al minuto" iban ya perdiendo y "en el ocho 0-2".

"No he conseguido enchufar a los jugadores para que estén activos ante Osasuna. Un 0-2 pone todo muy cuesta arriba, nos han podido esos minutos desastrosos, pero creo que no es culpa de los jugadores, es culpa mía", insistió el técnico madrileño en la sala de prensa del Power Horse Stadium.

Para el entrenador del Almería, nunca "ha habido un efecto Pepe Mel" porque el llegó -éste en su segundo partido, tras la victoria en Las Palmas (0-1)- "a convencer de una cosa, pero esto es Primera División", y añadió que "los buenos deportistas se ven tras la derrota, porque cuando tu equipo pierde 0-2 es por algo".

"Queremos ganar, por la gente, por nosotros mismos, por los futbolistas, por el trabajo oscuro que no se ve durante la semana. Hemos trabajado muy bien entre semana, pero los dos goles son una losa tremenda", insistió Mel.

Sobre la polémica jugada en la que el balón parece que traspasa la línea de fondo en el segundo gol, afirmó que les han dicho que "no había una imagen clara y más clara imposible. Debe ser que las teles que tienen -en el VAR- son de otra galaxia".

Al intentar trasladar el porqué de las sensaciones tan distintas respecto a la victoria ante Las Palmas, apuntó que "puede que se ajuste a la realidad", y reconoció que está "decepcionado".

"Esperaba una cosa distinta. Yo siempre soy muy autocrítico con lo que hago, por eso me mantengo en la élite", subrayó. EFE

1010126

jmt/agr/ism