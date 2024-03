Mrsic pide perdón a su afición por el partido ante el Bilbao

Lugo, 30 mar (EFE).- El croata Veljko Mrsic, entrenador del Río Breogán, pidió “perdón” a sus aficionados por la actuación de su equipo ante el Surne Bilbao Basket (68-80) en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo.

“Quiero pedir disculpas a nuestra afición, no hemos estado bien y cuando todo el equipo no está bien es responsabilidad del entrenador. Jugamos muy nerviosos desde el inicio, no estuvimos bien en ataque pero en general fue un partido muy malo”, criticó.

El técnico breoganista también lamentó que en el último cuarto su equipo se carga “muy rápido” de faltas porque eso mandó a la línea de tiros libres a su rival, así como los “errores” en transición que no supieron explotar para culminar su remontada.

“Tenemos que relajarnos. Jugamos muy nerviosos, estuvimos muy pendientes de cada decisión arbitral y eso tampoco nos ha ayudado. Necesitamos encontrar el por qué”, afirmó Mrsic, quien confesó su equipo siempre ha ido “a remolque” y eso lo pagaron porque fue “una muestra de que no estábamos bien”. EFE

1010153

dmg/asc