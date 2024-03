Espadas (PSOE): "¿Cuándo va a dimitir Ayuso? Los ciudadanos merecen coherencia en sus palabras"

El portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, se ha preguntado cuándo va a dimitir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque, según ha indicado, "llega la hora de que se asuman responsabilidades políticas" y también porque "los ciudadanos merecen coherencia en su discurso y sus palabras". "Hay que decir alto y claro que llega la hora de que se asuman responsabilidades políticas. Y vuelvo a pedir a la señora Ayuso que las asuma ella en primera persona", ha indicado el portavoz socialista en declaraciones difundidas a los medios de comunicación este sábado. Según Espadas, Ayuso debería dimitir "no solo por su gestión de las residencias durante la pandemia. También por el desvío de fondos públicos a la sanidad privada hecho a dedo y con un beneficio económico en su entorno más inmediato". Ha denunciado que desde el propio partido no se hace nada: "Ante eso el PP calla, nadie descalifica ese tipo de actuaciones". Y ha remarcado que en Andalucía el presidente Moreno Bonilla, "como la señora Ayuso, también se niega a aprobar comisiones de investigación para que podamos definir las responsabilidades políticas por ese desvío de fondos de la sanidad pública a la privada". Espadas también ha considerado "ridículo" que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo y "el aparato económico de Génova realicen declaraciones falsas sobre la marcha de la economía española mientras los presidentes autonómicos del PP hablan de lo bien que va la economía y el empleo en sus territorios". "Lo ridículo de escuchar a Feijóo al aparato económico de Génova diciendo lo contrario", ha destacado Espadas, quien ha indicado que la economía española "funciona, crece cinco puntos por encima de la zona euro, creando empleo de más calidad". Espadas ha destacado que "no es tolerable lo que ocurre en el Senado o lo que vemos en gobiernos autonómicos del PP y Vox con la derogación de leyes de Memoria o la supresión de órganos de control del fraude y la corrupción o con los ataques a la libertad de prensa o acoso a periodistas que estamos viendo por parte del jefe de gabinete de Ayuso". Por ello ha señalado que el Grupo Socialista "retratará" esta semana al PP en el pleno de la Cámara Alta mediante una moción sobre la libertad de prensa en España: "Esta semana mi grupo parlamentario retratará al PP con una moción sobre la libertad de prensa en nuestro país".