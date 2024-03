Aguirre: “He pensado cero en la Copa, es un buen punto”

Valencia, 30 mar (EFE).- El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, dijo que ha pensado “cero” en la final de la Copa del Rey después del partido de este sábado contra el Valencia en Mestalla, donde logró un punto que calificó de bueno.

“Es un buen punto porque el Valencia en casa es dificilísimo, he venido muchas veces aquí y es difícil. Es un equipo joven, dinámico, intenso, con transiciones rapidísimas y con mucha calidad. Visto lo visto, el punto hay que valorarlo, es bueno”, dijo en rueda de prensa.

Aguirre remarcó que se ha centrado en el partido de este sábado porque “el fútbol tiene estas cosas, no puedes programar porque te da sorpresas y si lo planeas te sale mal, seguro” mientras que sobre la lesión de Omar Mascarell dijo que está con hielo y parece un tema muscular, por lo que espera que esté para la final al igual que Martin Valjent.

“No podíamos regular nada porque no sabemos hacerlo. Estamos justos en Liga y no íbamos a regalar nada, si nos gana el Valencia que les cueste. No pensé en la final, los jugadores saben que es verdad. La final es un regalo, porque estamos haciendo el trabajo en Liga y es bueno que vuelva”, señaló.

Sobre el meta Dominik Greif, que jugó este partido por la final, destacó que “en Liga no lo había puesto ni un minuto, es un chico que merece. Cuando llegue estaba liquidado, estaba cojo, se iba a su país a infiltrarse, no hablaba ni una palabra de español y no sabíamos qué hacer con él”.

“A base de todo tipo de terapia lo rescatamos. Habla castellano, hace bromas, es un portero en toda regla y merece jugar la final. Hoy me apetecía ponerlo porque necesitan área, moverse en dos tiempos, las distancias, aunque entrena muy bien, me apetecía ponerlo y jugó bien el sinvergüenza”, indicó.

Por último, sobre la final dijo que “a los desplazados les diría que muchas gracias, es una expedición masiva, con veinte mil mallorquinistas. La ilusión está intacta, vamos a competir como hacemos en todos los partidos, se merecían este regalo porque han sufrido en los últimos tiempos y ojalá les podamos dar la alegría que quieren”. EFE

