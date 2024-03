Más de 800 personas siguen sin ponerse cada día el cinturón de seguridad cuando viajan

Madrid, 29 mar (EFE).- Más de 800 personas cada día siguen sin ponerse el cinturón de seguridad cuando viajan, según se desprende de la campaña puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico durante una semana en la que se controlaron más de 400.000 vehículos y se detectaron 5.841 personas sin ningún dispositivo de seguridad.

Según ha informado este viernes la DGT, el 76 por ciento de las personas que no llevaban el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil (SRI) circulaban por carreteras convencionales, las más peligrosas y en las que la salida de vía es el siniestro más frecuente.

En los controles efectuados en esta campaña de vigilancia, realizada entre los pasados 11 y 17 de marzo, se comprobó que 317 menores con una altura igual o inferior a los 135 centímetros viajaban sin el SRI adecuado o utilizándolo de manera incorrecta.

Según destaca la DGT, los resultados de esta campaña constatan que todavía hay un sector de la población que sigue sin utilizar el cinturón de seguridad y los sistemas de protección infantil a pesar de que en caso de siniestro pueden determinar la vida o la muerte de una persona.

Así, recuerda, en lo que va de 2024, de los 130 fallecidos de los que ya se conoce si hacían o no uso de algún dispositivo de seguridad, 40 de ellos no lo llevaba puesto en el momento del accidente, lo que supone un 33 %.

Durante los siete días de la campaña se controlaron un total de 416.926 vehículos entre turismos, taxis, vehículos de mercancías y autobuses, un 4 % más que los vehículos controlados en la anterior campaña y se han formulado 5.841 denuncias a conductores y pasajeros por no hacer uso del reglamentario sistema de retención.

En concreto, 5.524 adultos fueron sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad, lo que supone un ligero incremento respecto a la anterior edición. De ellos, 3.043 eran conductores, 1.270 pasajeros de los asientos delanteros y 1.211 de los traseros.

De los sistemas de retención infantil, obligatorios para menores con una altura igual o inferior a los 135 centímetros, los agentes detectaron a 317 que viajaban sin hacer uso de este dispositivo de seguridad o que lo hacía de manera incorrecta, 245 en los asientos traseros y 72 en los delanteros.

Tráfico recuerda que el cinturón de seguridad, además de reducir en un 50 % el riesgo de fallecer en un siniestro de tráfico, protege de salir despedido del habitáculo, así como de impactar contra el parabrisas. En casco urbano, la posibilidad de resultar herido grave o muerto es 5 veces menor si se lleva puesto el cinturón de seguridad.

En el caso de los niños, nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios, indica la DGT, que recuerda que la Ley de Tráfico y Seguridad Vial sanciona con una pérdida de 4 puntos por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta, al igual que por no usar el cinturón de seguridad. EFE

cn/lml