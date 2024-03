Yolanda Díaz cree que las elecciones catalanas deben servir para "pasar página y caminar de forma diferente"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha considerado que las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo deben servir para "pasar página y caminar de forma diferente" en Cataluña. Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas, a su llegada al acto de inauguración de la Festa do Encaixe de Camariñas (A Coruña), que ha arrancado este miércoles en la localidad de la Costa da Morte. Cuestionada sobre el nombre elegido por la candidatura del expresident Carles Puigdemont, que concurrirá a la cita con las urnas bajo la denominación 'Junts + Puigdemont per Catalunya', Díaz ha subrayado que no tiene "nada que decir" de las decisiones de "otras formaciones políticas". Tampoco ha querido posicionarse sobre la moción de confianza perdida por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, después de que Barcelona en Comú se posicionase en contra de los presupuestos municipales de la capital catalana. "La democracia resolverá todas las problemáticas que tenemos y, afortunadamente, se hacen votando", ha señalado Díaz. (HABRÁ FOTO Y VÍDEO PROFESIONAL)