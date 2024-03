Martina, Greta o Rita, los nombre femeninos ganan puestos en la librerías españolas

Pilar Martín.

Madrid, 28 mar (EFE).- Martina es una niña futbolista que juega en un equipo mixto, pero como no todos sus compañeros la tienen en consideración ella monta un plan para reconducir la situación. Este es el argumento de 'Martina futbolista' un libro de Susanna Isern lleno de valores que se suma a la nueva narrativa editorial destinada a niñas y niños.

Editado por Nube Ocho, este título obra de Susanna Isern y Marta Moreno contiene un mensaje destinado a derribar algunas conductas que se viven en muchos centros educativos, como así le sucedió a la hija de Isern, según cuenta a EFE: "es una necesidad que todavía podemos ver en los patios, y tengo una hija que lo ha sufrido y vivido y me ha contado sus experiencias".

"Mi hija -explica- tiene 13 años y me ha contado que, por ejemplo, hace unos años se encontraban con más dificultades a la hora de jugar al fútbol con niños e incluso, al acercarse, se habían reído de ellas y les dijeron que era fútbol y no ballet, pero ellas se empeñaron y ahora mismo sí que se están dando en el recreo grupos mixtos en los que juegan muchos niños y niñas".

Pero "Martina futbolista", al igual que otros títulos, no tiene un mensaje que favorezca a las niñas en detrimento de los niños, sino que cuenta con "diversidad" porque, asevera Isern, "a los niños no hay que etiquetarlos nunca".

"Vienen de una sociedad que les han llevado a pensar de esa forma, pero están aprendiendo y tienen todo el derecho de aprender (...) Yo nunca llamaría a un niño machista, sino que puede tener una conducta machista por unas circunstancias o un aprendizaje que ni ellos mismos saben por qué", apunta la autora de otras obras como 'Daniela pirata'.

Respecto al título, advierte, no hay que caer en el error de que al tener el nombre de una niña sólo lo lean las niñas: "eso es otra lucha, cuando hay un libro protagonizado por una niña es para niñas, sin embargo las niñas no hacen esa disociación. Yo lo veo mucho en las ferias del libro donde muchas veces son las madres y los padres los que definen la compra por el sexo, aunque cada vez sucede menos".

A esta nómina de niñas protagonistas se suma también este mes 'La nube de Greta' (Nube Ocho), donde David Hernández y Luisa Vera convierten a una nube en la mascota de una pequeña llamada Greta que no puede tener animales de compañía ya que tiene alergia a ellos.

Una situación que hará reír a sus lectores ante las diferentes circunstancias que provocará esta curiosa mascota.

Y también con nombre de niña ya está a la venta "Rita no se rinde" (SM), una obra de Tom Percival que tiene como mensaje el "no te rindas", el leit motiv de Rita, a quien un día el mundo se vuelve "del revés" y con esfuerzo y tesón no deja que su vida se paralice.

Por último, otro de los títulos en los que ellas toman el timón de la trama es 'El canto del bosque', del británico David Almond, donde cuenta la historia de Sylvia Carr, una joven valiente y rebelde que se traslada con su madre a un pueblo tranquilo, donde una noche escucha una canción que procede de la flauta de un niño que la invita a cruzar la línea entre los vivos y muertos. EFE

