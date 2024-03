La melancólica resolución de Arrasate

Pamplona, 27 mar (EFE).- La etapa de Jagoba Arrasate llegará a su fin esta temporada tras la triste rueda de prensa celebrada este martes en El Sadar en la que el técnico de Berriatua hizo oficial un secreto a voces venido a más durante los últimos días.

Los peores pronósticos de los hinchas rojillos se confirmaron pasadas las 18:00 horas del martes cuando el segundo entrenador con más partidos en la historia de Osasuna puso fecha para su adiós del conjunto navarro tras una decisión únicamente personal motivada por falta de “convencimiento”.

Acompañado del presidente, Luis Sabalza y del director deportivo, Braulio Vázquez, Arrasate pronunció las siguientes lapidarias palabras: “He tomado la decisión de no renovar con Osasuna”. Instantes después, conforme fue desarrollando su primera impresión, la emoción del momento quedó patente en sus vidriosos ojos.

La sala Michael Robinson se quedó pequeña. Más de diez medios, fotógrafos, numerosos cámaras de televisión y todo su staff se agolparon para escuchar al profesor que un día decidió probar suerte en un mundo del fútbol creado a su medida. La directiva, en primera fila, no pudo perderse tal ocasión.

Un hombre como Sabalza, que acostumbra a emocionarse, no se contuvo: “Han sido seis años, es una parte del osasunismo pero también de mi propio ser”.

El máximo mandatario, sin creérselo todavía, lanzó el mensaje del soldado vencido: “Pensaba que estaríamos juntos hasta el final de mi mandato. Pero eras tú el que lo tenías que pensar, nosotros estábamos convencidos de que queríamos que siguieses. Jagoba, sólo voy a decirte una palabra: gracias”.

Le agradeció “conectar” con la grada, algo que entrenadores anteriores no lograron. La conexión con la gran mayoría de los rojillos cuajó desde su primer curso, en el que consiguió su primer éxito, la vuelta a Primera División.

El director deportivo, sentado a su izquierda, mantuvo un rostro serio durante toda la conferencia y apenas sacó a relucir su habitual humor. Intentó hasta el último momento la continuidad del míster, sin obtener el ‘ok’ del vasco.

La complicidad desde que se conocieron fue máxima, mostrada de forma pública en incontables ocasiones. “Gracias por los seis años que hemos convivido y lo que hemos conseguido. Pero no me olvido de los malos momentos y es un día muy jodido para el club y a título personal”, apuntó el gallego.

“Es el cuerpo técnico con el que mejor me he llevado en mi vida, nos vamos a echar de menos mutuamente. Se van dos amigos, no un entrenador y un segundo entrenador”, dijo en referencia a la mano derecha, Bittor Alkiza.

“Habrá que buscar otro capitán”, respondió al ser preguntado sobre la viral declaración de hace unos años cuando el equipo atravesó una racha de 13 jornadas sin ganar en la que Vázquez salió al rescate, asegurando que el equipo continuaría sí o sí con Arrasate a los mandos, pasara lo que pasara.

Horas después, este miércoles el equipo saltó al césped de Tajonar poco antes de las 11:00 horas para llevar a cabo, como si nada hubiera pasado, un nuevo entrenamiento. Algunos aficionados se dieron cita en las instalaciones para buscar la instantánea junto a Arrasate, facilitada sin problemas por el protagonista de la mañana.

Restan nueve jornadas (cuatro en casa) para disfrutar del técnico de las cuatro holgadas permanencias, el subcampeonato copero 18 años después y la clasificación para Europa tras 16 temporadas. Dos meses de fuertes emociones que Osasuna tratará de cerrar devolviendo a su entrenador todo lo dado durante estos seis cursos. EFE

1011911

le/mm/apa