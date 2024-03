La alcaldesa de Huesca culpa a Vox de la ruptura del pacto municipal y asegura que el PP siempre ha cumplido

La alcaldesa de Huesca, la 'popular' Lorena Orduna, ha culpado a Vox de la ruptura entre ambas formaciones en su Ayuntamiento, achacándolo a la falta de voluntad y complicidad de los de Santiago Abascal, a diferencia de su formación, que según ha dicho, siempre ha tenido afán de colaboración. Según ha defendido Orduna este miércoles, "el PP no es el causante de la ruptura del pacto con Vox". A su juicio es el portavoz de Vox en el consistorio, José Luis Rubió el que tiene falta de voluntad, de lealtad y de complicidad con el PP llevando "al límite los acuerdos" de ambas formaciones en Aragón. Según ha recordado Orduna los presupuestos municipales contaron con el apoyo de Vox gracias a la cancelación del Festival Periferias y a la disminución de la partida de Cooperación al Desarrollo. Sin embargo, la situación entre ambas formaciones se tensionó cuando en enero el portavoz de Vox tomó la decisión de abandonar una reunión con el PP. A pesar de todo, para Orduna "la ruptura no se había materializado", ya que albergaba la "esperanza" de recuperar las relaciones personales por el bien de la ciudad y porque además, "desde el PP siempre se ha tenido afán de comunicación, integración y colaboración". LO QUE PIDE VOX ES INVIABLE Por su parte, Rubió ha señalado 4 incumplimientos del acuerdo firmado con el PP en diciembre: permitir que Vox tuviera representación en Grhusa y en la mesa de contratación del Ayuntamiento, otorgar ayudas únicamente a inmigrantes legales y residentes efectivos en Huesca; y negociar el destino de los remanentes de 2024. Respecto a esta última cuestión, la alcaldesa ha asegurado que esos matices a los que hace referencia Vox no aparecen en las actas de las reuniones mantenidas por ambas formaciones políticas. Además, según Orduna, hay cuestiones que plantean que "resultan inviables técnicamente". A pesar de los conflictos entre ambas formaciones y teniendo en cuenta que la situación en el Ayuntamiento es "complicada", la alcaldesa confía en seguir gobernando con acuerdos y asegura que para ella "lo prioritario es Huesca y los oscenses". "Hay que hablar de Huesca y de los problemas reales de los oscenses", ha defendido.