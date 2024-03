Fernández (PP) se compromete a "acabar con el proceso independnetista y con el sanchismo" en Cataluña

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, se ha comprometido este miércoles a "acabar con el proceso y con el sanchismo" en Cataluña tras las elecciones catalanas del 12 de mayo. "Acabar con el proceso y con el sanchismo tiene un significado profundo y es un asunto de auténtica emergencia nacional", ha dicho durante la Junta directiva autonómica del PP de Cataluña, ante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la eurodiputada y directora de campaña del 12M, Dolors Montserrat. Fernández ha afirmado que el candidato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a presidir la Generalitat no es el socialista Salvador Illa, "sino Pere Aragonès o Puigdemont si fuera necesario", por lo que ha apostado por abrir una etapa en Cataluña. "Culminaremos la finalización del proceso en el momento exacto en el que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa y sea el presidente de todos los españoles", ha augurado. Fernández ha insistido en que su objetivo es "abrir una etapa en Cataluña luminosa e ilusionante y cerrar una etapa oscura y decadente", y ha acusado a Sánchez de resucitar al independentismo y darle alas cuando agonizaba, según él. NO SE PUEDE ABRIR NUEVA ETAPA CON LOS MISMOS PIRÓMANOS "Es imposible estimular una nueva etapa para Cataluña con los mismos bomberos pirómanos, Pedro Sánchez y Salvador Illa, que han dado alas al proceso", ha insistido el candidato popular, y ha acusado a Sánchez de extender el proceso independentista a toda España. Fernández ha alertado de que "tras la amnistía, va a tocar la autodeterminación, con una estación intermedia: una España confederal asimétrica como paso previo y necesario a dicha autodeterminación". Para él, los socialistas lo van a intentar "haciendo trampas o recuperando la trágica idea de las dos españas enfrentadas e irreconciliables", y ha añadido que el reto del PP para estas elecciones es frenar una decadencia catalana y recuperar el liderazgo. "UN PARTO UN PELÍN DELICADO" El candidato popular, que ha sido ratificado este miércoles, ha ironizado diciendo que su nombramiento "ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño ha salido sano y peleón", y ha agradecido la confianza de Feijóo. "Hacía mucho tiempo que no percibíamos tanta ilusión por nuestro proyecto político", ha celebrado Fernández, que ha pedido a los miembros de su partido que salgan a las calles llenos de optimismo y convicción durante la campaña para defender sus principios.