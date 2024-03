España cree que las elecciones en Venezuela solo serán una "buena noticia" si participa quien quiera hacerlo

El Gobierno considera que para que las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela sean una "buena noticia" es necesario que estas sean "competidas" y pueda participar en ellas quien quiera hacerlo, después de que la oposición haya denunciado que no ha podido registrar a su candidata para enfrentarse al presidente, Nicolás Maduro. "Que se celebren elecciones presidenciales en Venezuela es una buena noticia", han señalado fuentes diplomáticas a Europa Press, en línea con lo que ya manifestó tras conocerse la fecha de la cita con las urnas el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. "La buena noticia estará completa cuando todo aquel que quiera participar pueda hacerlo y esas sean competidas", han puntualizado las fuentes, que no han querido ir más allá y valorar los últimos acontecimientos o si el Gobierno considera que en las circunstancias actuales se dan las condiciones para unas elecciones democráticas en Venezuela. Tras conocerse a finales de enero la inhabilitación de María Corina Machado, elegida como candidata de la oposición en unas primarias el año pasado, Albares ya había reconocido que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no iba en la línea de lo que al Gobierno le gustaría para Venezuela. Esta decisión "no ensancha el pluralismo, no es algo que vaya en la línea de lo que a nosotros nos gustaría ver", admitió en sede parlamentaria, después de que el PP le afeara haber propuesto el pasado noviembre en la UE que se revisaran las sanciones vigentes contra Venezuela. Ante la imposibilidad de concurrir a las elecciones y enfrentarse a Maduro, Machado optó la semana pasada por pasar el testigo a Corina Yoris. Sin embargo, esta no consiguió presentar formalmente su candidatura por diversos motivos antes de que venciera el plazo este lunes, lo que ha dejado a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) sin candidato. Quien si logró presentar su candidatura a tiempo fue el gobernador de Zulia y líder de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, quien en su momento ya fue candidato presidencial frente a Hugo Chávez. Sin embargo, por el momento ni Machado ni otras figuras clave de la oposición, como Leopoldo López, parecen dispuestas a apoyarle. Tanto Colombia como Brasil, cuyos presidentes mantienen una buena relación con Maduro, han expresado este martes su "preocupación" por cómo está transcurriendo el proceso electoral y por el hecho de que se haya dejado fuera a la candidata de la oposición.