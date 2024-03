El candidato de Bildu, el mejor valorado y único que aprueba en el Sociómetro, mientras Pradales (PNV) le sigue con 4,9

Pello Otxandiano (EH Bildu) es el candidato a lehendakari mejor valorado y el único que logra el aprobado (5,3 puntos sobre 10) de los cabezas de lista de los principales partidos vascos que concurren a las elecciones del 21 de abril, seguido por Imanol Pradales (PNV), con una nota de 4,9 puntos, mientras que a la cola se sitúan Amaia Martínez (Vox), con 3 puntos, y el candidato del PP, Javier de Andrés, que con 2,8 es el peor valorado por los vascos, según la última entrega del 'Sociómetro'. Estas calificaciones se recogen en la última entrega del 'Sociómetro Vasco', que analiza la situación actual, las actitudes de los ciudadanos y los valores políticos de los ciudadanos de Euskadi. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 15 y 20 de marzo, a través de 3.030 entrevistas telefónicas realizadas para el conjunto de la comunidad autónoma. El estudio presenta un error muestral de un +1,8%. El informe, elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, sItúa a Pello Otxandiano (EH Bildu) como el aspirante a lehendakari mejor valorado y el único que obtiene el aprobado, con 5,3 puntos sobre 10. Por detrás se coloca el candidato 'jeltzale' Imanol Pradales (4,9), la candidata de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi (4,8); el socialista Eneko Andueza (4,2), la candidata de Sumar, Alba García (4,0); la aspirante de Vox, Amaia Martínez (3,0), y, por último, el candidato del PP, Javier de Andrés (2,8). El conocimiento de los candidatos sigue siendo relativamente bajo. Imanol Pradales es el más conocido (44%), seguido de Miren Gorrotxategi (43%), Eneko Andueza (41%), Pello Otxandiano (36%), Javier de Andrés (32%), Amaia Martínez (17%) y Alba García (14%). SITUACIÓN POLÍTICA Un 66% de la población vasca califica la situación política de Euskadi como buena o muy buena, valoración que no ha variado desde 2021. La valoración de la situación política de España es bastante más negativa, dado que solo un 24% de la población vasca cree que es buena o muy buena, y un 72% la califica como mala o muy mala. La valoración de la situación económica es la más positiva registrada hasta el momento en la serie comenzada en 2002. Un 79% de la población califica la situación económica de Euskadi como buena o muy buena, y solo el 19% cree que es mala o muy mala. La valoración de la situación económica española es menos positiva, de forma que un 39% cree que es buena o muy buena, y un 56% que es mala o muy mala, aunque también en este caso la tendencia es positiva, ya que la valoración es la mejor desde 2006. Existe escaso consenso sobre las expectativas sobre la situación económica. De esa forma, un 22% de la población vasca cree que la situación económica de Euskadi dentro de un año será mejor; un 46%, que será igual; y un 27%, que será peor. Las expectativas sobre la situación económica española son más negativas: un 40% cree que empeorará y solo un 16%, que mejorará. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA Preguntada sobre su situación económica actual y sobre la que tenía en su infancia, un 53% de la población de Euskadi cree haberse mantenido en un nivel similar al que tenía entonces, un 27% considera que ha mejorado; y un 20%, que ha empeorado. Además, un 20% cree que sus hijos e hijas tendrán en el futuro un nivel económico más alto que el suyo, un 61% cree que será similar; y otro 19%, que tendrán un nivel más bajo. A su vez, un 69% de la población de Euskadi dice no tener dificultades para llegar a fin de mes, mientras un 25% tiene algunos problemas; y un 5%, muchos. Estos porcentajes prácticamente no han variado en los últimos años. EMPLEO La mayoría de la población vasca considera que su situación laboral es bastante buena (48%) o muy buena (22%). Las características que la población vasca considera más importantes en un puesto de trabajo son la estabilidad (un 72% la considera muy importante), el horario (65%), que sea un trabajo interesante (55%), que sea un trabajo útil a la sociedad (50%) y que tenga un salario alto (47%). Con respecto a 2016, actualmente se da mayor importancia al horario y el sueldo, y algo menor a la estabilidad. Un 75% de las personas trabajadoras están muy o bastante satisfechas con el interés del trabajo que desempeñan actualmente, un 72% con su estabilidad en el puesto, un 70% con el horario, mientras un 69% está contento con la utilidad social de su trabajo, y un 56%, con el sueldo. En el caso de las preferencias en relación a trabajar más o menos horas que actualmente, con el correspondiente efecto en su sueldo, un 59% de las personas trabajadoras afirma preferir no cambiar; un 22% dice que preferiría trabajar más horas a cambio de un salario mayor; y un 14% optaría por trabajar menos horas por un salario menor. Desde 2016 han aumentado ligeramente los porcentajes tanto de quienes preferirían aumentar su jornada como de quienes optarían por reducirla. ACTITUDES Y VALORES POLÍTICOS Un 48% de la población se muestra muy o bastante interesada por las próximas Elecciones Autonómicas; y otro 51%, poco o nada interesada. En relación a las afinidades políticas, el PNV es el partido que obtiene una mayor simpatía, con 4,8 puntos en una escala de 0 a 10. Le siguen EH Bildu (4,3), PSE-EE (4,1), Elkarrekin Podemos y Sumar (ambos 3,4 puntos), PP (1,7) y, por último, Vox (0,8). Por otra parte, un 43% de la ciudadanía se siente "únicamente vasca" o "más vasca que española"; un 40% se siente "tanto vasca como española"; y solo un 10% "más española que vasca" o "únicamente española". Por otra parte, un 22% de la población de Euskadi se muestra partidaria de la independencia, un 33% estaría o no a favor, dependiendo de las circunstancias, y un 37% está en contra.