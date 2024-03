Aragonès mantiene el referéndum en la negociación con el Gobierno y dice que "Bolaños no es nadie" para impedirlo

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reiterado que su propuesta en la negociación con el Gobierno "para resolver el conflicto" es un referéndum sobre la independencia, y que así se lo ha explicado al presidente del Gobierno en multitud de ocasiones, ha dicho textualmente. "En una negociación todas las partes ponen su propuesta encima de la mesa. La nuestra es clara", ha declarado a los periodistas este miércoles tras visitar el Barnahus de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Preguntado por las palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que este martes insistió en negar negociaciones con ERC para un referéndum, Aragonès ha respondido que "el Gobierno de España no es nadie para decir a Catalunya cuáles son las propuestas" que debe poner sobre la mesa. "El ministro Bolaños no es nadie para decir qué tiene que defender o no tiene que defender Catalunya", ha añadido. Ha puesto como ejemplo la amnistía y el traspaso de Rodalies, que ha dicho que ya se está ejecutando, y ha añadido: "Ahora nos dicen que no a la financiación singular, y la acabaremos sacando adelante. Dicen que no a un referéndum que, si tenemos toda la fuerza como esperamos tener, también será una realidad pronto".