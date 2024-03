Almeida ve "muy buena noticia" la elección de Alejandro Fernández como el "mejor de los posibles" candidatos del PP

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este miércoles como "muy buena noticia" que el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, se haya confirmado como el candidato de los 'populares' a la presidencia de la Generalitat de Cataluña en los comicios autonómicos que se celebrarán el 12 de mayo, y ha defendido que su partido ha elegido con él al "mejor de los posibles" cabezas de cartel. José Luis Martínez-Almeida ha valorado la elección de Alejandro Fernández como candidato del PP a los comicios catalanes del 12 de mayo a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Málaga, ciudad donde este Miércoles Santo por la tarde tiene previsto participar en la procesión de la Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma. El alcalde de Madrid ha defendido que la candidatura de Alejandro Fernández es "muy buena noticia tanto para el Partido Popular como para los catalanes, porque supone la alternativa" de un "constitucionalismo" que "quiere garantizar la convivencia", y porque además el líder del PP en Cataluña es "una persona que conoce palmo a palmo" dicha comunidad autónoma, según ha resaltado. De igual modo, Martínez-Almeida ha opinado que, con el proceso para la designación de su principal candidato a las elecciones catalanas, el PP "ha demostrado que los plazos no los marca nadie", y que "la designación de candidato se tenía que hacer en el tiempo correspondiente, a pesar de las prisas o los nervios que mostraban nuestros adversarios políticos". El alcalde madrileño ha insistido en defender que Alejandro Fernández es "el mejor candidato posible tanto para el PP como, sobre todo, para Cataluña, que vive una situación muy difícil" tras acumular "diez-doce años perdidos en los debates del independentismo", según ha opinado el regidor 'popular', que ha sostenido en esa línea que la comunidad catalana "lo que necesita es recuperar ese tiempo" perdido, y "los catalanes necesitan a alguien que les diga lo que está pasando, cuáles son las soluciones, cómo se sale del atolladero del independentismo en Cataluña y cómo se solucionan los problemas cotidianos". "DESIGNAR UN CANDIDATO NUNCA SUELE SER SENCILLO" "Y ese es Alejandro Fernández", según ha sentenciado José Luis Martínez-Almeida, que, después de que el candidato 'popular' haya dicho este miércoles que su nombramiento para encabezar las listas del PP "ha sido un parto un pelín delicado", ha comentado que "designar un candidato nunca suele ser sencillo". Tras ello, el alcalde ha añadido que "lo que hay que hacer es buscar la mejor persona sin lugar a dudas, no dejarse presionar por lo que digan los demás, ni por lo que digan los adversarios políticos, pero sí, lógicamente, buscar el mejor perfil y la mejor persona". Además, Martínez-Almeida ha agregado que "todos somos conscientes de las singularidades políticas que tiene Cataluña, de los destrozos que ha hecho el independentismo" en esa comunidad, de "la necesidad de darle un futuro a los catalanes", y ha apostillado que "eso también requiere que el Partido Popular se pueda tomar su tiempo y pueda elegir quién es el mejor candidato", y "lo que no hay duda es que ha elegido al mejor de los posibles, que es Alejandro Fernández", según ha concluido el alcalde de Madrid.