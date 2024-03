Una menor relata abusos sexuales de su padrastro en Palma: "Me dijo que estaba enamorado de mí pero también de mi madre"

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado este martes el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente durante casi diez años de la hija de su pareja sentimental, en Palma. La Fiscalía pide cinco años de prisión. El hombre ha negado tajantemente los presuntos abusos. Durante el juicio se ha reproducido la declaración de la menor durante la investigación, donde sostuvo que la pareja de su madre la había sometido a tocamientos en varias ocasiones entre 2013 y 2021. "Me dijo que estaba enamorado de mí, pero también de mi madre", explicó la menor. Según la denunciante, de 15 años en el momento de prestar esta declaración, el hombre también le decía que la veía "como a una hija", pero "no lo parecía": "Una vez me fui con él y un amigo suyo, y me dio permiso para beber, me pasé de la cuenta y bebí mucho. Yo estaba borracha, al volver el vestido me lo quitó él y me dijo 'qué buenas tetas tienes'". La víctima también acusó al hombre de haberle cogido la mano para forzarla a tocarle a él. Según la denunciante, ella apartó la mano y se marchó: "Le dije que estaba mal, que yo tenía novio y él estaba con mi madre y no quería nada con él. Después me fui de casa, con mis amigas, necesitaba hablar con alguien". La víctima le contó inicialmente a su abuela que le "estaban pasando cosas" con su padrastro. Pero después le dijo "que se olvidara del tema" porque "no estaba preparada" para contarlo a su madre. Pensaba que, dado que su madre "estaba enamorada" de su presunto abusador, no le "creería". Finalmente la niña lo contó a su padre biológico, con el que no tenía mucho contacto, y éste puso la denuncia ante la Policía. Por su parte, el hombre ha negado la versión de la denunciante, sosteniendo que "jamás" la manoseó ni abusó de ella y calificando su relato de "teatro". "Es una rotunda mentira", ha aseverado. El hombre ha negado asimismo que le mostrara películas pornográficas. Relacionándolo con la denuncia, el acusado ha explicado un episodio en el que advirtió a la menor que "le quitaría el móvil para siempre" --como castigo por mal comportamiento-- y a cuenta de esto tuvo un enfrentamiento con el padre biológico de la niña. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita una orden de alejamiento, diez años de inhabilitación para profesiones que conlleven contacto con menores y una indemnización de 5.000 euros.