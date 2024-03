PP exige el cese del fiscal general si es cierto que frenó el 'caso Koldo' para no perjudicar a PSOE en elecciones

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha exigido la dimisión del fiscal general del Estado, Alvaro García Ortíz, si es cierto que frenó la remisión a la Audiencia Nacional del llamado 'caso Koldo' para no interferir en las elecciones generales del pasado año. Según publica 'The Objective', la Fiscalía tenía listo en junio de 2023 el caso de la supuesta trama de comisiones de la que formaba parte el exasesor socialista Koldo García Izaguirre, pero decidió parar la presentación de la denuncia en la Audiencia Nacional ante la inminente celebración de elecciones generales. Fuentes fiscales han asegurado a Europa Press que el fiscal encargado del 'caso Koldo' concluyó su escrito en junio --cuando se lo remitió a su jefe inmediato para visado-- y lo presentó en septiembre ante la Audiencia Nacional. Eso sí, las mismas fuentes niegan que el fiscal general del Estado haya intervenido en la redacción o presentación del escrito. Para Tellado, si la Fiscalía hubiera parado la denuncia sería algo "extremadamente grave" que exigiría, en primer lugar, explicaciones públicas del fiscal general del Estado. "Y después dimitir directamente", ha apostillado en rueda de prensa en el Congreso. A su juicio, Álvaro Garcia Ortíz ya se encontraba en una situación "muy comprometida" tras la sentencia del Supremo que vio "abuso de poder" en un nombramiento y por otra reciente decisión del Alto Tribunal dando la razón a otro compañero de la carrera contra el fiscal general, en referencia al exfiscal anticorrupción Ignacio Stampa. "Y si a eso sumamos que ha podido parar el 'caso Koldo, caso Ábalos o caso Sánchez para que no interfiriese en plena campaña electoral del 23J creo que estamos ante una persona que está inhabilitada para seguir ni un solo día más al frente de la Fiscalía General del Estado".