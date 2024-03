PP cree que el recurso del PSOE al TC contra la independencia de Cataluña es una "cortina de humo" para el referéndum

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, cree que el recurso presentado por el PSOE en el Tribunal Constitucional para la iniciativa del Parlament que pide declarar la independencia en Cataluña es una "coartada" y una "cortina de humo" que no va a comprometer las relaciones con los independentistas porque mientras tanto negociarán el referéndum. "Este recurso es una simple coartada, lo retirarán según le diga (Marta) Rovira --dirigente de ERC-- desde Ginebra o (Carles) Puigdemont --líder de Junts-- desde Waterloo", ha advertido Tellado durante una rueda de prensa este miércoles en el Congreso, donde ha considerado además, que esta iniciativa de Pedro Sánchez "no va a comprometer ninguna votación" en el Congreso. Según el portavoz 'popular' lo que pretenden los socialistas con esto es crear una "cortina de humo" mientras que se negocia el referéndum en Ginebra. "Estamos asistiendo a la vuelta del procés", ha advertido, pero en este caso "patrocinado" desde la mesa del Consejo de Ministros. "Si ERC pide referéndum, Sánchez se lo dará como ha pasado siempre, el independentismo exige y Sánchez claudica en defensa de sus propios intereses políticos", ha afeado. ERC Y JUNTS PISOTEAN EL RELATO DEL GOBIERNO Al hilo de esta cuestión, Tellado también ha aprovechado su comparecencia para alertar del "falso relato" de reconciliación que promueve el Ejecutivo para justificar la tramitación de la Ley de Amnistía exigida por las formaciones independentistas. Dice que las declaraciones de los últimos días de los socios del Gobierno, ERC y Junts, hacen un "flaco favor" al relato de la reconciliación que abandera el Gobierno. "Las declaraciones --de los líderes independentistas como Carles Puigdemont o Oriol Junqueras-- ratifican que su objetivo no es ni mejorar la convivencia ni reconciliarse, sino repetir el golpe", ha advertido. Cree que con las alegaciones de los líderes independentistas en las que abogan por sumar los máximos esfuerzo para culminar con éxito el proceso de independencia iniciado en octubre de 2017 "pisotean" la exposición de motivos de la Ley de Amnistía y exponen "alto y claro" cuales son los verdaderos propósitos de sus formaciones. LA OBLIGACIÓN DE ALERTAR DEL "PELIGRO" Por ello, ha defendido que desde el PP no pueden perder la "oportunidad" de alertar del "peligro" de la situación política que estamos viviendo actualmente en España y los constantes ataques al Estado por parte de los socialistas. Entre las diferentes iniciativas que los 'populares' están llevando a cabo en el Congreso, quieren forzar al PSOE a posicionarse en el próximo Pleno sobre denominado como 'cupo catalán' propuesto por el dirigente de ERC Pere Aragonès. En concreto, la propuesta de Aragonès es que Cataluña recaude todos los impuestos que se pagan en su territorio y que posteriormente se pague una cantidad al Estado, un modelo similar al del Concierto con el País Vasco. La iniciativa contempla, además, que Cataluña contribuya a un fondo de solidaridad, aunque según precisó Aragonès, solo de forma "temporal". El Gobierno ya ha replicado que la financiación autonómica se resolverá entre todas las comunidades, pero varios dirigentes territoriales del PSOE ya han adelantado su rechazo frontal a un modelo de ese tipo que pueda acabar con la solidaridad entre regiones. Y el PP ha querido incluir este tema en una moción consecuencia de la interpelación urgente que dirigieron el pasado miércoles al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, buscando de esta forma que el Congreso inste al Gobierno a "rechazar" la propuesta de autonomía fiscal y financiera planteada por los independentistas, así como cualquier iniciativa que vaya en contra de los principios de lealtad institucional y colaboración entre comunidades autónomas. QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE SUS NEGOCIACIONES En la iniciativa que se votará por puntos a mediados de abril, reclaman también "respeto" a las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo entorno al 'procés' y acatar las resoluciones de las mismas, ya que consideran que se está produciendo una "campaña de acoso y presiones" sobre lo jueces instruyendo estas causas. Por último, quieren que el Gobierno comparezca en las Cortes Generales para que "rinda cuentas" de las negociaciones que se están llevando a cabo dentro y fuera de España con los líderes independentistas, entre ellos el expresidente catalán, Carles Puigdemont, actualmente huido de la justicia.