PNV dice que si se aprueban los PGE de 2025 la legislatura podría durar tres años, pero depende de las catalanas

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que en la Cámara Baja "se están pasando todos los límites" del ataque personal y el insulto, una estrategia por la que ha optado desde el principio Alberto Núñez Feijóo "general del ejército" del PP, mientras que "el otro general" del PSOE, Pedro Sánchez, "ha decidido contestar en los mismos términos". En todo caso, cree que, si se llegan a aprobar los Presupuestos Generales de 2025, la legislatura podría durar tres años, "conociendo lo que se agarra Sánchez a la barandilla del poder", pero ha admitido que depende de cómo salgan los catalanes de las elecciones en Cataluña y de que posteriormente se pueda mantener un mínimo "equilibrio" en las Cortes Generales. En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que, "aunque no es nuevo, el nivel de insulto y de ataque en lo personal, familiar, etc" en el Congreso "está pasando todos los límites". "Yo creo que el PP decidió que tenía que ser así", ha apuntado, para recordar que ha sido lo contrario de lo que se anunciaba con la llegada de Feijóo a la presidencia del PP, del que se decía que "era el hombre que iba a moderar, que iba a venir tan templado de Galicia". Por ello, ha dicho que "es evidente que el propio general del ejército" decide optar por esta estrategia que ahora se vive en el Congreso, y "el otro general, Sánchez, ha decidido que contesta los mismos términos". "Y claro, si esto lo hacen las cabezas, luego la gente de tropa tiene el semáforo en verde para hacerlo", ha apuntado. Según ha criticado, se piden comisiones de investigación, "pero se acusa ya directamente y, además, se someten a votación determinadas acusaciones". Luego, según ha subrayado, se recurre el insulto de 'indigno', 'corrupto' o 'vergonzoso' para "provocar a la persona", y no solo en las sesiones de control, "que es lo que ve la gente". "Es un nivel horroroso. Y lo malo de todo esto es que al final a la gente le queda la sensación de que todo el mundo es lo mismo y de que todo es un chanchullo. Yo creo que eso es muy peligroso y, sobre todo, en los tiempos que corren, porque lo único que hace es que la gente en el fondo deje de creer en la política y no acuda a votar", ha añadido. En su opinión, esto es especialmente preocupante "en unos momentos en los que los pilares de la democracia están en peligro en toda Europa, y las próximas elecciones europeas son las más importantes que ha habido desde hace desde hace muchísimo tiempo". "Aparte de que demuestra que sólo están mirando el ombligo cuando la situación internacional, la situación europea es muy complicada", ha remarcado. ELECCIONES CATALANAS Aitor Esteban ha dicho que él, desde que comenzó la legislatura, no confiaba en que se pudieran cumplir los cuatro años porque las mayorías "están muy justas, y tampoco hay otra alternativa", pero ahora, con la convocatoria de elecciones catalanas, "en gran medida inesperada y tampoco creo que muy meditada por parte del presidente catalán", Pere Aragonès (ERC), se han puesto en cuestión "muchas cosas, por lo pronto el presupuesto 2024". "Nosotros en la última semana habíamos hecho avances sustanciales y, aunque no estaban cerrados, había temas interesantes para Euskadi, parte también de lo que habíamos pactado en el acuerdo de investidura. Eso ya se tiene que aparcar y ya veremos si llegamos al presupuesto de 2025 en septiembre u octubre. ¿Vamos a llegar?, pues no lo sé, depende de cómo salgan de las elecciones catalanas los partidos catalanes, que son los que más discurso estético necesitan o hacen", ha apuntado. Según ha dicho, ahora estos están haciendo apuestas sobre el Concierto o el referéndum, y cree que todo se puede "enervar". Por ello, habrá que ver "cómo va a salir de cara a Madrid cada uno de los partidos nacionalistas catalanes" de los comicios. "Si alguno de ellos falla, la legislatura se ha ido al garete", ha añadido. Esteban ha dicho que, "si se consiguiera mantener ese equilibrio", aunque sea para cuestiones "muy puntuales", por lo menos para "poquitas leyes, y si hubiera presupuesto para el año 2025", la legislatura podría durar tres años, "conociendo lo que se agarra Sánchez a la barandilla del poder". "Pero necesita los Presupuestos", ha insistido. CONCIERTO ECONÓMICO El portavoz del PNV en el Congreso cree que, si realmente Aragonès no quería atacar el Concierto Económico vasco, cuando lo reclamó para Cataluña, "fue muy torpe". "No me extraña el estilo porque ya he visto otras de ese tenor. Tú puedes reivindicar lo que quieras, pero no pongas en solfa lo de los demás, que son los que tienen el 'trademark' del asunto, que fuimos los vascos los que los que generamos este sistema. Y ponerlo en cuestión me pareció muy grave", ha considerado. En este sentido, ha dicho que no sabe si la gente se da cuenta "muchas veces de que, por correr precipitadamente sin mirar hacia los lados, no sólo te puedes tropezar tú, puedes hacer caer a los demás también y eso es grave". "Desde luego, con estas cosas no se juega. Yo lo he dicho en otras ocasiones, y Andoni Ortuzar también, que si hay algo que te pueda unir al Estado es el Concierto Económico, y es un tema que da sustento a toda nuestra autonomía. Sin el Concierto Económico, la financiación, las cosas de comer y las cosas importantes, como la educación, la sanidad y los transportes, etc, no se podrían sostener. A nosotros no nos viene a socorrer Madrid, lo hacemos con nuestros propios recursos, entonces, ¡cuidadito con andar divagando sobre este tipo de cosas!", ha advertido. Además, ha lamentado que "vengan de fuera a dar lecciones" de solidaridad, diciendo que los catalanes van a ser solidarios, como si los vascos no lo fueran. "Hemos estado pagando el 6,24 de todos los trenes de Alta Velocidad que se han estado haciendo en el Estado durante todos estos años y nosotros todavía no lo tenemos, y Cataluña sí, por ejemplo", ha subrayado. Aitor Esteban cree que Euskadi no tendría ahora Concierto, si no se hubiera conseguido en la época de la Transición y gracias a "la visión de las gentes del PNV que apostaron por ello". "Fue un gran acierto. Yo he tenido que oír de todo sobre el Concierto, aquí en Euskadi también. Yo no me olvido cuando Bildu, en infinidad de debates, hablaba del 'conciertillo'", ha recordado. Tras remarcar que la izquierda abertzale ha puesto el Concierto "a parir, como si fuera una entrega al Estado", ha destacado que es el instrumento que permite "un autogobierno serio, de verdad, no dependiendo de lo que te llegue de otro sitio, con tus propios recursos". "Evidentemente tiene un riesgo. Si gestionas mal o si haces tonterías, por ejemplo, con tu economía, si desincentivas la inversión, si ahuyentas a las industrias, etc, claro que tienes un riesgo de hacerlo mal y de que no tengas suficientes ingresos para llevar adelante luego todos los servicios que hay que dar a la ciudadanía. Pero si lo gestionas bien, que es lo que ha pasado en este país durante todos estos años, es un instrumento muy potente y que te da margen para bastantes cosas", ha resaltado. Sobre las críticas del PP de que no se está aprovechando el Concierto Económico, ha dicho que los populares apuestan por las bajadas de impuestos y cree que esto "hay que medirlo". "Porque si bajas impuestos, no cobras. Esto de decir que sistemáticamente simplemente por bajar impuestos vas a recaudar más, sinceramente, no tiene ningún ni pies ni cabeza. Otra cosa es que en determinados elementos, sí puedas hacer determinadas bajadas, o fomentar la reinversión. Pero, en general, decir que con menos impuestos hay más recaudación, me suena a Trump", ha concluido.