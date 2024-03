Militares convocan una manifestación en Madrid para reclamar a Defensa subidas de sueldo

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha convocado una manifestación en Madrid para reclamar al Ministerio de Defensa mejoras retributivas y profesionales ante la, a su juicio "pasividad" de este departamento. Si bien aún la fecha no está cerrada, ATME baraja el 1 de junio, según han informado en un comunicado. La decisión de ATME llega después del Pleno Extraordinario sobre la adecuación salarial de las Fuerzas Armadas del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), que tuvo lugar el pasado miércoles y supuso una "decepción" para las asociaciones militares que lo integran. Tras la reunión, la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), la Asociación Unificada de Militares (AUME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT) afearon a Robles "no haber dado la cara" y haber delegado su asistencia en la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos. "Fracaso, desolación, desilusión, falta de motivación, instaurada ya para quedarse en las mentes y ánimo de un colectivo que día ad ía ve que se les va arrinconando más y más en un cajón, y que su única salida es abandonar las Fuerzas Armadas para, al menos, tener una opción de futuro, tanto profesional como personal, para él y sus familias", indicaron. ATME, también presente en la reunión, abandonó el pleno en señal de protesta "ante el continuo desinterés del Ministerio de Defensa hacia sus militares". Reprocharon a Mateos "no haber plasmado ninguna medida retributiva para la actualización de los sueldos de los militares". ATME explica que el Ministerio de Defensa aludió a que los presupuestos habían decaído para declinar explicar en qué líneas había venido trabajando para la actualización de las retribuciones. OTRAS DEMANDAS Ahora, por el "clamoroso fracaso" de la reunión, ATME ha decidido convocar la movilización, donde también aludirán a otros "temas de vital importancia" que afectan a los militares, entre los que han destacado la necesidad de una Ley Única de la Carrera Militar, el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo o la actualización de la Ley de Derechos y Deberes para permitir la democratización del COPERFAS mediante elecciones para elegir a sus miembros, entre otros. "Los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias no solo se merecen, por parte del Ministerio de Defensa y del gobierno de turno, el reconocimiento mediante empalagosas palabras y, de vez en cuando, medallas honoríficas y paguitas no consolidables en el sueldo por luchar en primera línea contra la pandemia, los desastres naturales, el narcotráfico o incluso defendiendo los intereses de España fuera de sus fronteras", alega ATME, que ha hecho un llamamiento a militares para acudir a la movilización.