Leguina subraya su formación como economista para la Cámara de Cuentas y niega que acepte la oferta del PP por el sueldo

El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina --el único que llegó a la Presidencia con las siglas del PSOE-- ha reivindicado su formación como economista de cara a la Cámara de Cuentas regional y ha negado que aceptara la oferta del PP de ser consejero de este organismo por el sueldo, en el ámbito de los 100.000 euros. "Yo tengo una buena pensión, que me he jubilado a los 77 años y he trabajado al primer nivel en administración pública durante 8 años. Pero bueno, este es un sueldo bueno, no lo voy a rechazar, pero tendré que dejar la pensión también. No voy por el dinero, de verdad", ha defendido Leguina en una entrevista con 'Antena 3', recogida por Europa Press, después de que ayer se conociera que los 'populares' proponían a Leguina para este Consejo en uno de los cinco puestos que les corresponden, de los siete que tiene. Ha explicado que este movimiento vendría de su voluntad de estar "adscrito de alguna forma" a la Comunidad ya que el Consejo Consultivo de expresidentes autonómicos creado bajo la Presidencia de Esperanza Aguirre fue eliminado por Cristina Cifuentes. Al hilo, ha expuesto que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, le hizo este ofrecimiento y de él destacó que es estadístico superior del Estado y que una "temporada larga" estuvo trabajando en contabilidad nacional. Además, ha reconocido que se enterará "más a fondo" de cuál será su labor, pero ha remarcado la plantilla de "casi todo letradas especializadas" en la materia junto a otros de los propuestos por los partidos políticos con "alto nivel". En 2022 el PSOE suspendía de militancia a Joaquín Leguina, el único presidente de la Comunidad de Madrid del PSOE. Era a raíz de un expediente de expulsión abierto a él y a Nicolás Redondo Terreros en 2021 al entender el partido que habían pedido el voto para la presidenta autonómica y entonces candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. Tras su suspensión, aseguraba que no recordaba haber dicho que prefería a Ayuso, pero afirmaba que no prefería "a Pedro Sánchez de ninguna manera", añadiendo que quería que el PSOE "vuelva a sus cauces" apuntando al expresidente del Gobierno Felipe González. LA NUEVA CÁMARA DE CUENTAS La composición del Consejo de la Cámara de Cuentas ha cambiado después de que se aprobara la Ley de Simplificación en diciembre del pasado año, que modificaba 15 normas. Así, ha aumentado sus representantes de 5 a 7, junto a los cinco del PP, también se ha propuesto a la economista Verónica López Sabater por Más Madrid y la socialista María Otilia Armiñara. Además de Leguina los 'populares' han propuesto a Francisco Cabrillo Rodríguez, Carlos Salgado Pérez, Graciela María Soledad García Díaz y Ana Cossío Capdevilla. Además de su ampliación, en los cambios de esta ley se incluye que su aprobación ya no necesita ser por dos tercios de la Cámara (89 diputados) sino por tres quintos (81 diputados). El presidente y vicepresidente --que saldrán de los 7 propuestos por los grupos-- serán elegidos por mayoría absoluta de los consejeros del Consejo y no por la mayoría de dos tercios de la Asamblea.