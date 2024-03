Esteban advierte que no se puede dar por hecho que el PNV siga gobernando y desconfía del apoyo del PSE

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido de que no se puede dar por hecho que el PNV vaya a volver a gobernar tras las elecciones del 21 de abril, ni existe garantía de una coalición con el PSE-EE, bien porque no den los números, bien porque los socialistas finalmente no cumplan su palabra de reeditar la alianza con los jeltzales. En este sentido, ha reiterado que en su día Patxi López negó que fuera a pactar con el PP y luego fue lehendakari con el apoyo de los populares. Por ello, ha dicho que el PNV tiene que tener "la suficiente fuerza" para volver a liderar Euskadi, y ha alertado de "las distracciones" que existen, como los comicios catalanes, el ruido de Madrid, y en Vizcaya "las finales y posibles gabarras", que pueden hacer olvidar "lo que está en juego" en las autonómicas. En este sentido, ha recordado que son dos formaciones, con modelos "absolutamente diferentes", las que tienen opciones de ganar en las próximas elecciones al Parlamento Vasco, y ha recordado que el objetivo de EH Bildu siempre ha sido "arrollar al que no piensa" como ellos, "y ocupar todos los espacios públicos", además de que quiere hacer "todo público". Por contra, ha recordado que el PNV defiende una democracia europea, occidental; mantener unos servicios públicos fuertes "con colaboración público-privada", y es el partido que "trajo el Concierto Económico" a Euskadi y le llevo a cotas de prosperidad, "referentes en el Estado". En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Esteban ha alertado a las ciudadanía vasca ante la sensación que puede haber de que en las próximas elecciones "aquí no va a cambiar nada, no pasa nada y que, pase lo que pase, va a seguir gobernando el PNV". "O no", ha apostillado Aitor Esteban. Ante la percepción de que habrá otra vez una coalición PNV-PSE, también ha advertido: "O no. Tiene que haber una mayoría absoluta". En este sentido, ha llamado a no fiarse de lo que ha dicho el socialista Patxi López al dar por hecho la reedición de esa alianza, y ha insistido que, en su día, también dijo que no pactaría con el PP, y fue lehendakari gracias de los votos de los populares. "Estas cosas hay que verlas el día después", ha considerado. DOS MODELOS A su juicio, en Euskadi hay dos partidos que pueden ganar los comicios: PNV y EH Bildu, que suponen "dos modelos completamente diferentes". "Uno que quiere hacer todo público, otros que creemos que eso es insostenible y que hay que hacer una iniciativa pública fuerte, con unos servicios fuertes, pero que la colaboración público-privada es muy importante", ha manifestado. En segundo lugar, ha precisado que, según su experiencia vital desde que tiene uso de razón, el objetivo de la izquierda abertzale "es arrollar" al que no piensa como ellos "y ocupar todos los espacios públicos", mientras que los jeltzales defienden "una democracia clásica, europea, occidental". Esteban ha explicado que el PNV también cree que "las infraestructuras son muy necesarias para este país, como por ejemplo el TAV", mientras EH Bildu "piensa todo lo contrario". En su opinión, también "hay una serie de apuestas en el ámbito fiscal, social, etc". Asimismo, ha recordado que EH Bildu ha asegurado que la formación jeltzale ha hecho "una gestión malísima", y le ha acusado hace menos de un año de ir con la derecha. "Se nos ha acusado de que somos el bloque de la derechona con el PP y Vox, que íbamos a votar por Vox, y que no se puede ir con nosotros. Y ahora están diciendo que incluso podría haber una coalición. Esto no se entiende", ha censurado. Por ello, cree que "hay un discurso muy genérico, muy ideologizado" y no se sabe "qué oferta" tiene, "pero sí mucha promesa de, como si lo público pudiera arreglar todo" (la de la EH Bildu). "Y hay otra oferta (la del PNV) que ya la conocemos, muy consolidada, que es la que trajo el Concierto Económico, y la que ha llevado a los niveles de prosperidad que tenemos, referente en todo el Estado, a Euskadi", ha insistido. Aitor Esteban ha explicado que estas son las formaciones que pueden ser fuerzas mayoritarias, con sus respectivos modelos, y después "va a haber otros partidos". "Y habrá que ver si llegamos a una mayoría absoluta para hacer esa coalición con el PSE, y el PSE va a estar ahí, creo que se va a mantener, puede subir algo, puede bajar un poquito, pero va a estar ahí. Pero aquí, para llegar a la mayoría absoluta, lo que hace falta es que el PNV tenga votos y tenga fuerza suficiente. Eso es lo que hay en juego", ha reiterado. Por ello, ha dicho que hay que esperar a la foto del 22 de abril para ver qué coaliciones se forman. "La gente puede tener la sensación de que ¿para qué va a votar? porque no va a pasar nada. ¡O sí!. Claro que es importante el voto de todos y cada uno. Y estamos muy distraídos. Aquí en Bizkaia, entre finales, posibles gabarras, y luego todo el ruido de Madrid, parece que no hay elecciones aquí. Pues hay elecciones y son muy importantes. Y el Aberri Eguna lo tenemos ahí, el domingo", ha enfatizado. MADRID Y CATALUÑA El portavoz del PNV en el Congreso ha señalado que en Madrid la sensación es que solo existen las elecciones catalanas, pese a que antes están las de Euskadi. Por una parte, cree que es "normal que pongan atención" en Cataluña "porque es lo que puede desestabilizar la legislatura estatal y eso es lo que les importa realmente". "Lo de los demás, que nos vaya bien o nos vaya mal, les importan tres pepinos", ha añadido. En Euskadi, ha apuntado que "hablar de la cuestión catalana es hablar también del clima en Madrid, porque los grandes partidos se van a estar posicionando sobre eso, y eso entra como un cañón en nuestras casas, a través de los medios estatales". En su opinión, eso genera "una sensación que no tiene nada que ver con Euskadi, ni el clima político, ni el clima económico, ni el clima social, etcétera". "Entonces, nos distrae también de lo que debería ser el auténtico debate para esta campaña, que son los temas domésticos, los temas vascos", ha añadido. Según ha apuntado, en los comicios de Euskadi va a haber "unos cuantos paracaidistas madrileños cayendo en la campaña". "Por otra parte, se está mezclando, como si fuera aquí todo, y lo llevamos sufriendo bastante tiempo, ese debate madrileño, que no se escapa del catalán porque van interconectados a otra realidad", ha manifestado. En todo caso, ha subrayado que Euskadi es "una realidad y un país diferente, y el clima es completamente distinto".