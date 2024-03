El PP vuelve a pedir en el Senado un informe sobre la amnistía al Consejo Fiscal tras la negativa del fiscal general

El PP ha solicitado a la Mesa del Senado, donde tiene mayoría absoluta, que pida de nuevo al Consejo Fiscal un informe sobre la Ley de Amnistía, después de que el pasado mes de enero el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, desistiera de la petición alegando la existencia la impedimentos legales como la falta de competencias. Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' quieren reiterar su petición al Consejo Fiscal para que remita con carácter urgente un informe sobre la amnistía pactada por el PSOE y los partidos independentistas, y que la Cámara Alta disponga del mismo en la fase de presentación de enmiendas y propuestas de veto. Los de Alberto Núñez Feijóo esgrimen que la competencia de informar sobre las leyes que afectan al Ministerio Fiscal es del Consejo Fiscal y no del Fiscal General del Estado, y que el Estatuto Orgánico de la Fiscalía "establece el deber de la institución" de colaborar con las Cortes, a requerimiento de éstas y cuando no exista obstáculo legal. De hecho, recuerdan que con la primera petición fue el propio presidente del Senado, Pedro Rollán, quien en "su función de velar por los derechos de los senadores" valoró necesario contar con "esa opinión experta del Consejo", sin considerar que ello supusiera "una intromisión en la propia potestad legislativa del Senado", sino como "el medio más idóneo" para que la Cámara conformase adecuadamente "su voluntad". Asimismo, el PP sostiene que García Ortiz no puede negarse a redactar el escrito porque, a diferencia del Consejo de Estado, la Fiscalía "no es un órgano consultivo del Gobierno" y porque un informe relativo a las leyes "es exigible cuando afecta a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal". También ha recordado que la Ley de Amnistía, que ya ha iniciado su fase de tramitación en el Senado, "contiene disposiciones en materia de derecho y procedimiento penal", por lo que ven necesario la Fiscalía intervenga en los procedimientos que le afecten mediante cuestiones prejudiciales, bien ante el Tribunal Constitucional o en el ámbito de la Unión Europea. EL PP NO VE IMPEDIMENTO LEGAL PARA EL INFORME En su escrito, el PP recalca que el argumento que el Fiscal General del Estado dio para no redactar el informe solo se aplica si la petición la hace el Gobierno, no así de una de las Cámaras, por lo que no ven un impedimento legal. Para que las Cortes no pudieran requerir un expediente debería hacerse referencia a ello en el Estatuto Orgánico de la Fiscalía. "Ninguna norma condiciona la relación entre el Ministerio Fiscal y las Cortes Generales; y ninguna disposición establece la prohibición de que esta colaboración se pueda producir en materia de emisión de informes prelegislativos a través del órgano que legalmente tiene la competencia atribuida en la materia, el Consejo Fiscal", se lee en el texto presentado por los de Feijóo. A este respecto, el PP ha recordado que la Comisión de Venecia se refirió a este caso en su reciente informe, recordando al Fiscal General del Estado que "las consultas significativas, junto con un plazo adecuado, deberían ayudar a los órganos electos a evaluar la proporcionalidad de la amnistía prevista".