El PP ve "hipócritas" los "lamentos" de Sánchez por la crispación: sus acusaciones son "un insulto a la inteligencia"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, considera "absolutamente hipócritas" lo que define como "teatralizados lamentos" del presidente Pedro Sánchez por el clima de crispación en el Parlamento, y ha asegurado que achacar a los 'populares' una oposición 'toxica' es un "insulto a la inteligencia". En rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha señalado que los "teatralizados lamentos" de Pedro Sánchez hablando de 'polarización asimétrica' y de 'oposición destructiva y tóxica' son "realmente preocupantes y auténticamente hipócritas, porque evidencian que vive en una realidad paralela, la de las cuatro paredes del Palacio de la Moncloa". A su juicio, el presidente "es tan alérgico a la verdad que confunde sinceridad" con crispación y sus acusaciones "son un insulto a la inteligencia del conjunto de los españoles". Para Tellado, escuchar a Sánchez decir que va a hacer de la verdad su forma de hacer política resulta una "pirueta retórica" para "echarse a reir o ponerse a llorar". EL "COMISARIO POLÍTICO" DE LA MESA DEL CONGRESO Por otro lado, el portavoz del PP ha defendido la pretensión de su partido de promover en el Senado un conflicto institucional contra el Congreso por la tramitación de la Ley de Amnistía y ha recordado al PSOE que la soberanía nacional no sólo reside en el Congreso, sino en las Cortes Generales. Fue el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien aseguró la pasada semana que "el Senado podrá decir misa" y ya verá la Cámara Baja si atiende o no sus exigencias. Tellado ha recomendado leer la Constitución, que sitúa la soberanía nacional en las Cortes Generales, no sólo en el Congreso y ha acusado a Gómez de Celis de ejercer "una función de comisario político y de tutelador" de la presidenta, Francina Armengol. SIN NOVEDAD EN LA RENOVACIÓN DEL CGPJ En cuanto a las negociaciones pendientes para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el dirigente del PP ha reiterado su voluntad "total" para llegar a un acuerdo si se cumplen sus exigencias, si bien ha insistido en que "es muy difícil fiarse" del PSOE. "Haya o no haya reunión, sea cuando sea, nuestra voluntad es la ya conocida para tratar de llegar a un acuerdo en virtud de principios elementales como es la separación de poderes o la independencia judicial --ha dicho--. Si el PSOE quiere avanzar en esa senda, seguro seremos capaces de llegar a un acuerdo".